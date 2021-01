Recrutement hôtesse de l’air en 2021

Partages

Eurowings, une filiale à bas prix du groupe Lufthansa, a déclaré qu’elle prévoyait un recrutement d’hôtesse de l’air et steward en 2021 dans le cadre d’un plan d’expansion pour répondre à ce qu’elle pense être une saison estivale chargée. Les Allemands sont avides de vacances après avoir été soumis à des restrictions strictes de verrouillage depuis avant Noël.

Le recrutement d’hôtesse de l’air et steward pour 2021 a été annoncé alors que de nombreuses compagnies aériennes réduisent encore les effectifs en réponse aux restrictions de voyage et interdictions de voyage qui ont été provoquées par la découverte de nouvelles variantes hautement transmissibles du virus COVID-19. Cependant, la vaccination est en cours…

Eurowings va à l’encontre de la tendance avec un plan pour embaucher au moins 130 nouveaux PNC avant la saison estivale 2021. La décision a été prise peu de temps après que la compagnie Eurowing a conclu un accord avec le syndicat allemand Ver.di sur des réductions de salaire pour les 2 000 agents de bord en poste dans la compagnie aérienne.

Les hôtesses de l’air et stewards de la filiale low-cost sont moins bien payés que leurs pairs de la compagnie aérienne Lufthansa et bénéficient de conditions de travail et d’avantages moins compétitifs. Les employés du groupe Lufthansa qui ont déjà été exposés à un risque de licenciement seront les premiers à se voir proposer les postes de PNC chez Eurowings.

La compagnie a indiqué :

Une reprise dynamique est attendue dès la baisse des premières restrictions de voyage, en particulier pour les itinéraires touristiques.

Eurowings a déclaré qu’il devrait bénéficier de la décision de Ryanair d’abandonner ses bases de Düsseldorf et de Stuttgart. L’effondrement de Sun Express devrait egalement aider également Eurowings.