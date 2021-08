Recrutement long-courrier

Qatar Airways a rouvert le recrutement de nouveaux personnels de cabine alors que la compagnie aérienne basée à Doha reconstruit son réseau. C’est la première major long-courrier à redémarrer le recrutement de PNC à la suite des effets dévastateurs de la pandémie sur l’industrie aéronautique.

En juin, la compagnie aérienne a invité le personnel de cabine qui avait été licencié pendant la pandémie à postuler. Cependant il semblerait que Qatar Airways ait besoin d’encore plus de nouvelles hôtesses de l’air et stewards pour renforcer ses effectifs d’agents de bord.

Une offre d’emploi sur le site officiel de recrutement de Qatar Airways indique :

Alors que les conditions du marché s’améliorent et que notre réseau se développe, nous cherchons maintenant à développer notre équipe de personnel de cabine, les ambassadeurs de Qatar Airways dans le monde. Nous recherchons des personnes très motivées qui peuvent offrir notre hospitalité légendaire et un service de classe mondiale. Avec des avantages de pointe et des programmes de formation sans précédent, vous soutiendrez la division Expérience client en créant des expériences mémorables pour nos passagers à bord.