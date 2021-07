CAMPAGNE DE RECRUTEMENT PERSONNEL NAVIGANT EN FRANCE

Partages

OPPORTUNITÉS D’EMPLOI PERSONNEL NAVIGANT EN FRANCE

Ryanair, 1ère compagnie aérienne d’Europe, a annoncé aujourd’hui (29 juillet) une campagne de recrutement de personnel de cabine pour ses bases Malta Air françaises à Paris Beauvais, Bordeaux, Marseille et Toulouse, dans le cadre d’une reprise de l’activité à la suite de la pandémie de Covid-19. Ryanair a renouvelé son partenariat avec Crewlink, spécialiste des recrutements et formations de personnel navigants. La formation aura lieu dans de modernes centres de formation d’équipage de cabine en Europe, pour des postes d’équipage de cabine basés en France ainsi que dans d’autres bases Ryanair à travers l’Europe. Ils viendront équiper les nouveaux avions qui nous seront livrés d’ici l’été 2022.

Ryanair a déjà réceptionné son premier Boeing 737-8200(« Gamechanger »), permettant à Ryanair de réduire ses coûts, sa consommation de carburant et ses émissions de bruit et de CO2. Cet investissement dans de nouveaux avions renforce l’engagement environnemental de Ryanair, qui a les meilleures performances environnementales parmi les grandes compagnies aériennes d’Europe, et crée également des nouvelles opportunités d’emploi de personnel de cabine.

Mark Duffy, Directeur Adjoint des Ressources Humaines de Ryanair, a déclaré :

« Nous sommes ravis d’annoncer cette campagne de recrutement de personnel navigants sur des postes Air Malta en France avec notre partenaire de recrutement de personnel de cabine Crewlink, ainsi que dans d’autres bases Ryanair en Europe et au Royaume-Uni pour équiper les nouveaux avions qui nous seront livrés d’ici l’été 2022.

Ces passionnantes opportunités offrent aux candidat(e)s la chance d’obtenir parmi les meilleurs emplois de personnel navigant du secteur, au sein de la plus grande compagnie aérienne d’Europe dans laquelle le travail peut être récompensé par de rapides opportunités de carrière. Notre personnel navigant bénéficie d’une formation gratuite, d’un excellent salaire, de très bonnes périodes de rotations, d’un développement de carrière exceptionnel et d’une formation de classe mondiale.

Tout au long de la pandémie, Ryanair a travaillé en étroite collaboration avec ses employés pour sauver des emplois et nous sommes ravis de commencer à planifier un retour à la croissance au cours des prochaines années alors que nous nous remettons de la crise de Covid-19 et passerons à 200 millions de clients d’ici l’exercice 2026. Les candidats appropriés doivent avoir d’excellentes compétences en service à la clientèle et aimer voyager! »

Pour plus d’informations, les candidats intéressés par ces opportunités peuvent visiter : www.crewlink.ie.

Ryanair possède actuellement des bases françaises à Paris Beauvais, Marseille, Bordeaux et Toulouse.

