easyJet vs Air France

Concernant les aides accordées à Air France – KLM Johan Lundgren, PDG de la compagnie aérienne easyJet, a indiqué lors dans une interview au JDD :

Quand on voit les montants d’aides accordées à certains, on peut craindre une distorsion de la concurrence. Ce n’est pas juste et nous ne l’accepterons pas. Nous sommes contre les aides d’État qui faussent la concurrence

Le patron de la lowcost n’est pas contre les aides d’état mais pour une plus grande égalité entre les compagnies aérienne. Air France – KLM a reçu environ 10 milliards d’euros quand easyJet en a reçu 600 millions.

Johan Lundgren a indiqué :

Il n’est donc pas impossible qu’une action en justice soit envisagée à plus moins court terme. Ryanair a tenté de faire annuler ces aides mais n’a pour le moment pas réussi.

Johan Lundgren est aussi revenu sur la sortie de crise pour sa compagnie aérienne.

Nous n’assurerons que 60% de nos vols par rapport à l’été 2019, mais surtout, c’est en Europe et non plus depuis le Royaume-Uni, que nous allons en opérer le plus. Deux tiers de nos passagers sont désormais en Europe. C’est grâce à eux que nous allons poursuivre notre croissance, comme à Berlin, ou à Amsterdam où nous programmons cette année plus de vols qu’en 2019. Globalement, nous avons prévu de ne retrouver notre niveau d’activité d’avant crise qu’en 2023, avec des redémarrages très disparates selon les pays.

