La Compagnie recrute des hôtesses de l’air et stewards

Partages

La Compagnie a été créé en 2013 par Frantz Yvelin. Elle dispose d’Airbus A321Neo configurés avec 76 sièges. La cabine est configurée 100% classe affaires avec des sièges « full flat » pour dormir comme dans un lit.

La Compagnie opère ses vols entre Paris et New-York, entre Nice et New-York et entre Milan et New-York.

Publicités

Afin de gréer ses avions pour la saison hiver 2022 – 2023 la Compagnie recrute des hôtesses de l’air et des stewards. Elle propose un CDD de 6 mois à compter du 16 septembre. Pour postuler il faut impérativement :

Un CCA en cours de validité

Une visite médicale à jour

Un très bon niveau d’anglais

Pour faire acte de candidature vous devez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement.pnc@lacompagnie.com

La Compagnie recrute, bonne chance à toutes et tous !