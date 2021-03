Aer Lingus, USA et recrutements

Partages

Aer Lingus poursuit ses projets d’ouverture d’une nouvelle base transatlantique à Manchester, en Angleterre. Aer Lingus a commencé les recrutements de personnel de cabine pour opérer des vols à destination et en provenance de trois villes aux USA.

La compagnie aérienne prévoit de se rendre à Boston, New York et Orlando. Les vols seront effectués à l’aide de deux avions monocouloirs Airbus A321XLR et de deux gros porteurs Airbus A330. Les vols devraient commencer cet été.

Le département américain des transports a accordé une approbation conditionnelle à Aer Lingus plus tôt ce mois-ci. Des approbations distinctes, y compris un certificat d’exploitant aérien de l’autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni, devraient suivre prochainement.

Aer Lingus espère se renforcer sur le marché transatlantique des loisirs au départ de Manchester qui n’est actuellement desservi que par Virgin Atlantic suite à l’effondrement de Thomas Cook.

Selon les plans actuels déposés auprès du DOT, Aer Lingus a l’intention de voler tous les jours à New York JFK. Elle reliera tous les jours Orlando en été et quatre fois par semaine pendant la saison hivernale. Aer Lingus exploitera une liaison estivale saisonnière vers Boston.

La compagnie aérienne Aer Lingus a debuter les recrutements des postes hôtesse de l’air / steward pour sa nouvelle base de Manchester pour ses vols a destination des USA. Les candidatures seront closes le 2 avril. Les candidats doivent avoir une expérience pour participer au processus de sélection.

