JetBlue doit commencer à rappeler les hôtesses de l’air et stewards qui ont accepté de prendre des congés. Comme de nombreuses compagnies aériennes, JetBlue voit les réservations augmenter. Cette augmentation est rapide à mesure que le nombre de cas de coronavirus diminue. De plus, la campagne de vaccination de masse atteint de plus en plus d’Américains. JetBlue reprend les vols prochainement…

Dans un mémo interne à la compagnie aérienne :

Alors que nous entrons dans une nouvelle phase de la pandémie avec une diminution du nombre de cas et une augmentation des taux de vaccination, notre objectif est maintenant de nous préparer à accélérer en toute sécurité nos opérations pour une saison estivale chargée et nos membres d’équipage en vol sont essentiels à notre opportunité de rétablissement.

JetBlue a réussi à éviter les congés forcés pendant la pandémie. Cela en convaincant suffisamment de ses employés de prendre des jours sans solde ou une retraite anticipée.

Un nouveau groupe de PNC doit débuter une période de congé à partir d’avril. Ils ont été informés qu’ils devaient s’attendre à retourner travailler. Une formation mandatée par le gouvernement fédéral est prévue vers le 22 avril.

Vendredi et samedi, la Transport Security Administration (TSA) a contrôlé plus de 1,3 million de voyageurs dans les aéroports des États-Unis. C’est le plus grand nombre de voyageurs depuis le début de la pandémie.

L’augmentation a été attribuée aux voyageurs d’agrément. Ils choisissent d’ignorer les directives officielles du Center for Disease Control and Prevention (CDC) qui continuent d’exhorter les Américains à éviter tous les voyages.

Le CDC a suscité des critiques pour avoir refusé d’assouplir ses conseils pour les voyageurs entièrement vaccinés.

JetBlue reprend les vols mais n’est pas la seule

Lors d’une conférence plus tôt cette semaine, les directeurs généraux d’American, Delta et United Airlines ont tous fait état de tendances de réservation positives pour les mois à venir et l’été. JetBlue reprend les vols mais elle ne sera pas seule !

Le directeur général d’American Doug Parker a indiqué :

Nos trois dernières semaines ont été les trois meilleures depuis le début de la pandémie, et chaque semaine a été meilleure que la précédente. Doug Parker

Le PDG de Delta, Ed Bastian, a déclaré que la hausse des ventes ne semblait plus être un faux départ.

Robin Hayes, directeur général de JetBlue, a indiqué que le secteur pouvait désormais être convaincu que les liquidités deviendraient positives à court et moyen terme. Les réservations continuent d’augmenter. Hayes a déclaré que son réseau en grande partie domestique et court-courrier avait aidé la compagnie aérienne à surmonter la crise de Covid-19 mieux que certains de ses rivaux.

On s’attend cependant à ce que la compagnie aérienne basée à New York lance des vols directs vers Londres Heathrow. Cela devrait déclencher une guerre des tarifs avec British Airways.