Recrutement hôtesse de l’air / steward

La compagnie aérienne Buzz a ouvert son recrutement hôtesse de l’air et steward pour cet été.

La compagnie aérienne propose de postes dans différents pays comme la Pologne, La Lituanie ou la Slovaquie et encore la République Tchèque.

Cette compagnie aérienne fait partie du Groupe Ryanair depuis et était précédemment nommée Ryanair Sun. Elle a été rebaptisée Buzz en mars 2019.

Comme pour la maison mère Ryanair, le recrutement hôtesse de l’air et steward se fait via Crewlink. Cette dernière a mis en ligne son annonce hier et elle est visible ICI.

Buzz opère uniquement des Boeing 737-800 et, a la date du 20 juillet 2020, en possède 47.

Comme partout dans le monde la reprise et les recrutements arrivent et, comme ailleurs, c’est les low-costs les plus actives pour le moment…