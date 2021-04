easyJet, tests PCR trop chers !

Partages

Le patron de la compagnie aérienne easyJet estime que les tests PCR sont trop chers. Le gouvernement britannique souhaite mettre en place des tests PCR obligatoire pour prendre l’avion au frais des passagers.

L’Angleterre souhaite imposer 2 tests PCR pour les passagers qui rentre d’un pays a faible risque. Pour le patron d’easyJet cela va évincer de la reprise les personnes à faible pouvoir d’achat, environ 110 euros le test !

Johan Lundgren a indiqué :

Je ne pense pas que ce soit juste et je ne pense pas que ce soit forcément la méthode privilégiée d’un point de vue médical et scientifique. Si le gouvernement choisit de poursuivre dans cette voie et d’avoir des tests en place, cela devrait être les tests antigéniques rapides à flux latéral, qui sont bien moins chers, plus accessibles, et utilisés pour rouvrir le secteur sur le territoire national par exemple. Johan Lundgren

Le gouvernement britannique a annoncé que le 17 mai pourrait être la date de la réouverture des voyages internationaux. Il classera les pays par code couleur selon le risque. Cette liste n’a pas encore été établie.

Johan Lundgren estime qu’il faut simplifier le processus, en particulier pour les pays en « zone verte ». Mais le patron d’easyJet souhaite surtout éviter les tests PCR trop chers. Il est soutenu dans sa démarche par le patron de Virgin Atlantic qui souhaite voir les USA, Israël et les Caraïbes sur cette liste.

Boris Johnson, premier ministre britannique, a indiqué :

Le patron d’easyJet a raison de soulever ce sujet. On va voir ce que nous pouvons faire pour rendre les choses aussi souples et bon marché que possible. Boris Johnson

La reprise pour l’été semble de plus en plus envisageable autant pour le court et moyen-courrier que pour les vols vers des destinations plus lointaines…

