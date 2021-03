A tire d’aile, nouvel ouvrage aéronautique

Ces derniers mois nous ont privé de meeting aérien, de musée ou les plus belles machines s’offrent à nos regards… La sortie de ce livre, A Tire d’Aile comblera le manque en attendant des jours meilleurs !

A Tire d’Aile c’est deux passionnés d’aviation qui se sont réunis pour créer un ouvrage qui allie la beauté des photos et des textes jonglant entre culture aéronautique et poésie. Le tout en célébrant l’anniversaire de l’alphabet aéronautique, déjà 60 ans…

Le premier tome vous conduira à partir de la lettre A au travers de l’histoire de l’aéronautique. Des fous volants, des pionniers, des avions insolites et des anecdotes peu connues seront au menu de ces pages.

A Tire d’Aile n’a pas la prétention d’être une encyclopédie de l’aéronautique mais de vous faire voyager à travers un siècle d’histoire, de prototype, d’anecdotes et de beauté. Vous trouverez ci-dessous quelques pages de ce livre ainsi qu’un lien vers la maison d’édition. (cliquez pour tourner les pages…)

Accédez à la boutique de l’éditeur ICI

Pierre Farman, petit-fils des célèbres frères du même nom, a préfacé l’ouvrage et voici son texte qui résume l’essence même de ce livre, vous transporter :

Merci pour ce bel ouvrage, sur un rêve qui rappelle que la France a été le berceau de l’aviation et plus de cent ans après le premier vol de Santos Dumont, est toujours leader à travers les réalisations d’Airbus, de Dassault Aviation ainsi que tous les sous-traitants qui font vivre et perpétuent ce rêve. Joli ouvrage. Bravo Georges Ariel et à Eric de nous transporter.

Pierre Farman