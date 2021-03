Partages

Air France ce n’est pas que des Boeing et des Airbus avec des centaines de passagers ! C’est aussi des passionnés d’aviation, des propriétaires d’avions plus ou moins anciens, de warbirds ou des voltigeurs hors du commun ! Et, que se passe-t-il quand des pilotes et passionnés partagent une même passion, ils se rencontrent et organisent le Flyin Air France !

Le Flyin Air France qui est né il y a 20 ans d’une idée plus que banale :

Et si on invitait les amis à venir manger sur l’aérodrome ?

Voila, les présentations et l’historique sont faites, maintenant l’avenir. En 2021 ce Flyin va fêter ses 20 ans ! Petite anecdote pour vous donner une idée de la ténacité et du volontarisme de l’équipe qui organise, ils ont fait le meeting en 2020 (un des seuls en France cette année-là) !

Cette année, pour les 20 ans, le plateau sera digne d’un des meetings les plus connus. Des warbirds comme le Spitfire ou le Skyraider, des pilotes de voltige aux commandes de Pitts ou encore de Cap 232. Mais aussi des avions d’avant-guerre comme le Boeing PT17 Stearman, le Staggerwing… Vous l’aurez compris, un plateau de rêve ! Le plateau pourrait bien encore évoluer avec, pourquoi pas, la Patrouille de France…

Cette année le Flyin Air France aura lieu les 11, 12 et 13 juin 2021 sur l’aérodrome de Saint Yan. Cet événement est gratuit et ouvert à tous !

Donc, si vous aimez les beaux avions, les avions rares, les pilotes passionnés (et doués) vous n’avez pas d’autre choix ces jours-là que d’être à Saint Yan pour le 20eme Flyin Air France !

