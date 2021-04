Air France, forte augmentation pour l’été

Air France – KLM proposera 50% de sa capacité ses prochains mois, une forte augmentation pour l’été selon Ben Smith. La compagnie aérienne espère même devoir en proposer plus si la demande est au rendez-vous. Ben Smith a indiqué :

Nous espérons que ce sera plus, nous serons prêts s’il y a davantage de demande de vols.

Air France – KLM a perdu plus de 7 milliards d’euros en 2020 mais la recapitalisation en cours est un succès. Le groupe n’a pas beaucoup de visibilité pour l’été concernant l’ouverture des frontières mais il reste optimiste et prêt à réagir. Ben Smith a été très clair sur la stratégie :

Pour l’avenir le patron du groupe Air France – KLM est optimiste. Le succès de la recapitalisation en cours est pour lui un excellent signal concernant l’avenir du groupe et du transport aérien.

Nous verrons les chiffres définitifs aujourd’hui, mais ce que les banques, les analystes financiers et les fonds (d’investissement) nous disent, c’est que cela a été positif, plus positif que ce à quoi on aurait pu s’attendre. Il est évident que notre secteur d’activité sera toujours là à l’avenir.

Ben Smith