Partages

La presse hollandaise a révélé que Ben Smith, patron du groupe Air France – KLM, a touché un bonus de 2 millions d’euros pour l’année 2020. Çà passe mal et le parlement néerlandais n’a pas apprécié !

Alors que le groupe a été aidé à hauteur de plusieurs milliards par les contribuables français et hollandais, ce bonus passe mal. La France a aidé à hauteur de 4 milliards et la Hollande pour 3 milliards.

Ce bonus fait parti des conditions signées lors de son recrutement a la direction du groupe Air France – KLM. Il est soumis à conditions et ne sera pas débloqué avant plusieurs mois. Mais, le bonus du patron Air France – KLM passe mal. Cependant, Ben Smith a déjà réduit son salaire a plusieurs reprises depuis le début de la crise. Il ne gagne plus que 500 000 euros par an.

Quoi qu’il en soit ce bonus n’est pas accepté car la compagnie a fait appel aux contribuables et, de plus, supprime des milliers d’emploi dans le mem temps.

Même O’Leary, le patron peu aimé de Ryanair, a fait des efforts. Il a certes touché un bonus de 500 000 euros pour l’année 2020 mais il a fait des concessions. Il a divisé son salaire fixe de 50% deux fois en un an.

Le bonus du patron Air France – KLM passe mal et beaucoup souhaite qu’il le refuse. Pour le moment rien ne semble indiqué qu’il en ait l’intention…