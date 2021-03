Partages

Air France souhaite baisser les salaires de ses personnels. Pour cela, la compagnie envisage de supprimer des jours de congés ou encore d’inclure le 13eme mois dans le salaire de base. Ce dernier point permettrait que l’Etat en paie une partie.

Ces points ont été abordés lors des négociations annuelles et visent à diminuer la masse salariale de la compagnie. En cette période compliqué Air France souhaite baisser les salaires et le gel décidé il y a un an n’est pas suffisant. Si la reprise semble être proche pour les compagnies aériennes lowcost les majors sont plus en peine. Le trafic intercontinental ne devrait reprendre que plus tard dans l’année.

Air France souhaite donc supprimer les 3 jours de congés dit bonus. Ce sont 3 ours offert par Air France quand ils sont posés en basse saison.

Air France souhaite également diminuer la masse salariale en intégrant le 13eme mois dans le salaire de base. Cela permettrait d’inclure ce dernier dans l’activité partielle pour que l’Etat en prenne une partie a sa charge. Cela serait pour une durée limitée.

Air France espère une reprise du trafic européen grâce a l’arrivée des vaccins pour cet été. Cependant, Air France souhaite mettre en place ces mesures car la reprise du trafic long-courrier n’est pas attendu dans les mois à venir.

Si Air France souhaite baisser les salaires les propositions sur la table sont loin de ce qui a été mis en place dans des compagnies aériennes comme Air Caraïbes ou French bee ou encore comme proposées aux personnels de Corsair.