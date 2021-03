Partages

American Airlines affirme que les ventes de billets ont atteint 90% des niveaux d’avant la pandémie. Les nouvelles réservations via le site Web ont augmenté de 150% à 500% par rapport à l’année dernière. La nouvelle intervient alors que la Transportation Security Administration (TSA) a signalé un nouveau record d’infection. Plus de 1,57 million de passagers ont transité dans les aéroports dimanche. La reprise du trafic aérien démarre aux USA !

La semaine dernière, American Airlines a signalé un taux de remplissage moyen sur ses vols intérieurs à 80%. Les voyageurs ne sont plus confiants concernant le transport aérien. Cependant, de nombreux services internationaux, en particulier vers l’Europe et au-delà, diminuent le taux de remplissage à l’échelle de la compagnie. Cela alors que les restrictions de voyage continuent de peser sur l’industrie aéronautique.

Néanmoins, American a assisté à un tel revirement de la tendance pour les vols intérieurs. La compagnie aérienne prévoit de déterrer l’ensemble de sa flotte d’ici mai au plus tard. La compagnie aérienne basée à Dallas Fort Worth a immobilisé des centaines d’avions au début de la pandémie. Les prévisions les plus optimistes suggéraient que les avions pourraient rester au parking pendant des années.

La reprise est principalement due à une campagne de vaccination de masse très réussie. Déjà vu plus de 145 millions de doses de vaccin administrées depuis le lancement de la campagne en décembre.

Les bas tarifs aident également à générer de nouvelles réservations. Ils jouent un rôle important dans la reprise du trafic aérien aux USA. C’est en particulier grâce aux voyageurs d’agrément à faible rendement qui ignorent les directives actuelles du CDC pour retarder le voyage. Les directives du CDC s’appliquent à tout le monde, quel que soit le statut vaccinal. Cela bien que l’agence ait subi des pressions pour lever sa position actuelle sur les voyages.

Le CDC est inquiet et demande de la patience

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a toutefois riposté aux critiques de l’agence lundi. Sa voix se brisant, le Dr Walensky a déclaré qu’elle craignait une « catastrophe imminente » alors que les cas de COVID-19 recommençaient à augmenter à travers les États-Unis.

Je sais que les voyages sont en hausse et je crains simplement que nous ne puissions voir les surtensions que nous avons vues au cours de l’été et de l’hiver à nouveau. Dr Rochelle Walensky

Ne parlant pas en tant que directeur du CDC mais « en tant qu’épouse, en tant que mère, en tant que fille », le Dr Walensky a exhorté les Américains à « tenir un peu plus longtemps » alors que la campagne de vaccination se poursuivait à un rythme soutenu.

L’industrie de l’aviation américaine et les agences de voyages ont fait pression sur l’administration Biden. Cela dans le but qu’elle assouplisse les restrictions aux voyages internationaux et supprime les directives actuelles. Les compagnies aériennes, y compris américaines, ont demandé à la Maison Blanche de définir une feuille de route pour la réouverture des voyages d’ici mai au plus tard.

Les rumeurs abondent selon lesquelles le président Biden pourrait lever les interdictions de voyager en Europe, au Royaume-Uni et au Brésil d’ici la mi-mai. L’administration a refusé de commenter la spéculation.