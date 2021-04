Air France : Baisse des salaires et syndicat pilotes

Air France a annoncé souhaiter baisser les salaires pendant la crise du coronavirus qui touche actuellement le secteur. Un syndicat de pilotes ne semble pas prêt à accepter.

La diminution de la masse salariale est envisagée sous deux axes. Le premier concerne l’intégration du 13eme mois dans la rémunération mensuelle. Cela afin qu’il soit pris en charge par les aides de l’Etat. Le deuxième axe est la suppression temporaire de jours de congés. Vous pouvez à savoir plus en lisant cet article : https://www.pnc-contact.com/2021/03/30/air-france-souhaite-baisser-les-salaires .

Le Spaf, syndicat de pilotes Air France, a réagi a concernant les baisses de salaire envisagées. Dans un communique le syndicat a indiqué :

Nous réagissons à plusieurs articles publiés au sujet d’une première réunion de négociation annuelle obligatoire (NAO). Curieusement documentés, ces articles oublient le fait que les pilotes d’Air France ont vu leur rémunération baisser de près de 20% dès le début de la crise, voici plus d’un an avec la mise en place de l’Activité Partielle.

Les efforts consentis par les pilotes Air France, avec une baisse pouvant dépasser 30% par rapport aux salaires 2019, sont déjà bien supérieurs a ceux consentis par les pilotes KLM, selon le syndicat. De plus, les pilotes ont été les plus impactés, toujours selon le syndicat :

Les pilotes sont la catégorie qui a le plus contribué à la réduction de masse salariale pour Air France, en pourcentage comme en valeur absolue.

Histoire de mettre la pression concernant la baisse des salaires pour les pilotes Air France le syndicat a conclu son communiqué de façon non équivoque :

Si la direction d’Air France envisage de profiter des subventions et en même temps de la crise pour dégrader plus encore le contrat pilote, une réponse adaptée sera apportée et la confiance durablement rompue.

SPAF