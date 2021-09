Fin du travel ban, les USA ouvrent les frontières

Les voyageurs pourront bientôt passer les frontières des USA suite a la fin du travel ban prévu pour novembre 2021.

Les compagnies aériennes ont accueilli cette nouvelle avec satisfaction. Ben Smith, patron du groupe Air France – KLM a qualifié l’annonce de « formidable nouvelle ».

Air France – KLM réalisait environ 40% de son chiffre d’affaires sur les USA avant la pandémie et le travel ban qui a fermé les frontières. Ben Smith a indiqué suite à cette nouvelle :

Cela fait plus d’un an et demi que nous attendions cela, donc c’est une excellente nouvelle pour notre secteur, et en particulier pour nos clients. Des familles ont été séparées, (…) des entreprises n’ont pas pu organiser des réunions en face-à-face. A chaque fois que les restrictions sont levées dans le monde, nous voyons un bond des réservations.

Ben Smith