Le nombre de passagers aériens américains a atteint de nouveaux sommets au cours du week-end. Plusieurs États assouplissent les restrictions et une campagne de vaccination de masse se poursuit. La Transportation Security Administration (TSA) a déclaré avoir contrôlé dimanche 1,54 million de voyageurs. On assiste a une forte hausse du transport aérien.

Le nombre de voyageurs aériens est le plus élevé depuis mars 2020, lorsque la première vague de restrictions a entraîné une chute libre du nombre de passagers. Par rapport au même jour en 2020, la TSA a filtré plus de 280% de voyageurs en plus dimanche. Le trafic passagers a atteint près de 70% des chiffres contrôlés le même jour en 2019.

La TSA a signalé le passage de plus d’un million de personnes par jour. Cela au cours des onze derniers jours consécutifs. Cela alors que la demande des consommateurs continue d’augmenter. Les directeurs généraux de certaines des plus grandes compagnies aériennes américaines affirment que les tendances en matière de réservation continuent de s’améliorer avec la reprise. C’est les voyages d’agréments qui permettent cela.

Les prix vont remonter

Avec l’augmentation de la demande, les analystes s’attendent désormais à ce que les prix des billets suivent leur exemple. Les compagnies aériennes accueillent de nouveau les voyageurs bloqués depuis de nombreux mois. La capacité de certains vols d’American Airlines au départ de New York serait régulièrement supérieure à 90%.

Cependant les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) déconseillent toujours les voyages aériens non essentiels et exhortent les Américains à retarder le voyage pour le moment. Le conseil reste le même pour les Américains qui sont complètement vaccinés contre le COVID-19 2 doses).

Les compagnies aériennes ont été partiellement blâmées pour des scènes chaotiques Miami Beach qui ont conduit les autorités locales à imposer un couvre-feu de trois jours. Cela afin de dissuader les visiteurs tapageurs de Spring Break d’ignorer la distanciation sociale et les mesures de prévention de la pandémie.