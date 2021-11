USA pas de restriction Omicron

Partages

Lors d’un briefing lundi, le président des USA Biden a déclaré qu’il ne voyait actuellement pas la nécessité d’étendre les restrictions de voyage existantes a cause d’Omicron. Cela même si le variant a maintenant été détectée dans au moins 16 pays.

Bien que le variant Omicron puisse être encore plus transmissible que Delta et échapper aux vaccins existants, le président Biden a déclaré aux journalistes que les interdictions de voyager ne seraient pas prolongées et que les Américains devraient conserver leurs projets de voyage existants.

Vendredi, Biden a publié une proclamation interdisant les voyages pour la plupart des citoyens non américains de huit pays d’Afrique australe vers les États-Unis. Les restrictions de voyage sont conçues pour ralentir la propagation du variant Omicron. Cependant les experts admettent que l’interdiction ne va pas assez loin pour empêcher le variant d’entrer aux États-Unis.

Bien que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) n’aient pas encore détecté le variant aux États-Unis, il est très probable qu’Omicron soit déjà dans une certaine mesure dans la communauté.

Jusqu’à présent, Omicron a été confirmé dans des cas à Hong Kong et en Israël, ainsi qu’au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Belgique, au Danemark, en Autriche, en République tchèque, en Australie, au Canada et au Portugal.

L’administration avait refusé de lever une interdiction de voyager radicale lorsque Biden a prêté serment en tant que président en janvier. Celle-ci avait été introduite au début de la pandémie par le président Trump.

À l’époque, l’administration a cité le variant Delta hautement transmissible comme la principale raison du maintien des restrictions en place malgré le fait que Delta s’était déjà répandue dans le monde.

L’interdiction de voyager n’a été levée qu’au début du mois de novembre en faveur des tests avant le départ et des restrictions sur les voyageurs non vaccinés. Biden espérait que les nouvelles règles seraient une solution à long terme, mais il a fallu moins d’un mois pour que les restrictions soient rétablies sur les voyages en provenance d’Afrique du Sud.

Plus tard lundi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a averti que l’administration des USA évaluait toujours activement si des restrictions de voyage supplémentaires pour Omicron seraient nécessaires.

L’Association du transport aérien international (IATA) a exhorté les gouvernements à lever les restrictions de voyage Omicron dès que possible.