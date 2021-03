Recrutements PNC avec CCA

Partages

La reprise semble arriver et l’été 2021 pourrait bien permettre aux compagnies aériennes de retrouver des niveaux d’activité bien supérieurs a ceux du secteur depuis maintenant un an. Les recrutements de PNC reprennent un peu partout en Europe et dans le monde.

La dernière compagnie en date a recruté est Smartwings. Cette lowcost de la République Tchèque est basée à Prague et opère vers des dizaines d’aéroports en Europe et même plus loin comme le Cap Vert ou Dubaï. Elle utilise 36 Boeing 737 de la série 700 au Max 8.

Pour la saison été 2021 Smartwings recherche des hôtesses de l’air et stewards ayant le CCA pour des bases Katowice, Varsovie ou encore les Iles Canaries.

Voici les informations concernant ce recrutement de PNC avec CCA.

Description du poste de PNC :

Contrat pour la saison estivale 2021

Contrat de travail dès le premier jour de formation

Billets d’employés à prix préférentiel

Remise intéressante dans les boutiques hors taxes

Exigences pour le poste de PNC :

Possession du CCA

Aptitude médicale conformément au règlement (UE) n ° 1178/2011

Être citoyen de l’UE

Être âgé de 19 ans minimum

Casier judiciaire vierge

Avoir terminé ses études secondaires

Bon niveau d’anglais

Bonne compétence physique (savoir nager)

Personnalité extravertie avec de bonnes compétences interpersonnelles et la capacité de travailler avec une équipe multiculturelle

Apparence agréable et manières sociales parfaites

Opportunité pour les bases suivantes : Katowice, Varsovie, Îles Canaries.

Le processus de recrutement pour un poste de PNC pour la saison estivale 2021 débutera en avril. Si ce poste vous intéresse, veuillez nous envoyer votre CV et lettre de motivation à job.pl@smartwings.com .