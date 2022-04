Air France, forte reprise !

Partages

Air France se prépare à une forte reprise et à un été 2022 chargé. La compagnie aérienne française prévoit de desservir 196 destinations, atteignant 90% de sa capacité 2019. L’augmentation du nombre de destinations estivales du transporteur français n’est qu’un exemple de la reprise progressive de l’industrie aéronautique.

Sur le réseau long-courrier, l’offre de sièges de la compagnie aérienne depuis l’Europe vers l’Amérique du Nord, l’Afrique, les Caraïbes et l’océan Indien dépassera les niveaux de 2019. Air France prévoit d’ajouter des fréquences sur certaines routes en Afrique. Elle maintiendra également les services d’hiver vers Zanzibar en Tanzanie et Banjul en Gambie.

Cependant, il y aura moins de vols vers l’Asie en raison de la fermeture de l’espace aérien russe et de la faible demande due aux restrictions COVID. Air France prévoit toujours de desservir l’ensemble de ses destinations, mais avec des fréquences réduites. La compagnie aérienne proposera davantage de vols vers l’Inde, car le pays rouvre aux voyages internationaux.

Air France, reprise long-courrier, l’Amérique du Nord dépasse la capacité de 2019

Air France a décidé d’augmenter ses capacités au départ de Paris vers les Etats-Unis, sa première destination long-courrier. Durant l’été, la compagnie aérienne française opérera près de 200 vols par semaine, soit 20 % de plus qu’en 2019. Au total, Air France desservira 14 destinations dans le pays.

La destination long-courrier la plus importante pour la compagnie nationale française est l’aéroport John F. Kennedy de New York. La compagnie aérienne a décidé de réintroduire son vol quotidien entre Paris-Orly et JFK. Il y aura aussi six autres vols quotidiens au départ de Paris-Charles de Gaulle.

Le transporteur et son partenaire américain, Delta Air Lines, ont mis en place un service spécial de « navette » entre les deux villes. Les deux compagnies opèrent huit vols quotidiens entre CDG et JFK (six vols AF et deux vols DL). A partir de début juin, les compagnies aériennes vont proposer des départs réguliers toutes les unes à deux heures en journée depuis CDG et en après-midi et en soirée depuis JFK.

La semaine dernière, Air France a rouvert sa route entre CDG et Dallas Fort-Worth avec cinq vols hebdomadaires. De plus, la compagnie aérienne reprendra sa route saisonnière vers Denver avec trois vols par semaine. Air France avait déjà emprunté cette route l’année dernière durant l’été avec ses Boeing 787-9 Dreamliner.

Au Canada aussi, Air France prévoit de dépasser ses niveaux d’avant la pandémie, avec une augmentation de capacité de 25 %. La compagnie aérienne inaugurera une nouvelle route de CDG à Québec, avec trois vols hebdomadaires. La compagnie aérienne affirme qu’elle deviendra la première compagnie aérienne européenne en termes de capacité entre l’Europe et le Canada.

Capacité moyen-courrier, la reprise est là

Sur le réseau moyen-courrier, Air France prévoit d’atteindre des niveaux de capacité similaires à 2019 en juillet et août. La compagnie aérienne lancera cet été 23 lignes saisonnières au départ de CDG, dont trois nouvelles destinations : Zakynthos en Grèce, Tirana en Albanie et Tenerife en Espagne, dans la continuité de la saison d’hiver. Sur ce secteur Air France voit une forte reprise se dessiner.

Depuis Orly la compagnie aérienne ouvrira deux nouvelles routes saisonnières vers l’Afrique du Nord. La compagnie aérienne desservira Alger avec trois vols par jour, et Tunis, avec un vol quotidien. La compagnie aérienne souhaite également ajouter des vols vers certaines destinations en Espagne et en Italie.

Sur le marché domestique, Air France proposera 43 lignes saisonnières au départ des régions françaises. Cela inclut de nombreux vols entre la Corse et les aéroports régionaux français tels que Bordeaux, Lyon, Nantes ou Strasbourg.

De plus, la compagnie aérienne proposera également quatre liaisons internationales au départ d’aéroports régionaux en France. A partir de juillet, la compagnie volera entre Nice et Londres Heathrow, Nice et Héraklion, Marseille et Tunis, et entre Marseille et Santorin.

Avec ces nombreuses liaisons saisonnières et des fréquences plus élevées vers les grandes destinations, Air France se prépare à un été très chargé. La compagnie aérienne se remet des retombées du COVID sur l’industrie, atteignant presque les niveaux prépandémiques et les dépassant même sur certains marchés…