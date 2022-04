Ryanair, forte reprise du nombre de passagers

Partages

Ryanair dit s’attendre à des pertes de 350 à 400 millions d’euros pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022. Cela malgré une forte reprise du nombre de passagers Ryanair.

La plus grande compagnie aérienne européenne avait précédemment prévu des pertes de 250 à 450 millions d’euros. La perte annuelle attendue serait en amélioration par rapport à la perte après impôts de 815 millions d’euros enregistrée en 2021.

En informant les marchés hier, la compagnie aérienne a déclaré avoir transporté plus de 97 millions de passagers au cours des 12 derniers mois. C’est plus de trois fois le nombre de 2020, mais toujours en dessous du niveau pré-Covid de 149 millions. Cependant, le mois dernier, le trafic de passagers a dépassé les niveaux d’avant la pandémie. Ryanair a déclaré avoir transporté 11,2 millions de personnes en mars, contre 10,9 millions en mars 2019.

Ryanair a déclaré que les chiffres incluent l’impact de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La guerre a provoqué l’annulation de 2 000 vols et la suspension continue de l’activité en Ukraine. Ryanair y est l’un des plus grands opérateurs étrangers. La compagnie aérienne a également déclaré que son bilan était l’un des plus solides de l’industrie aéronautique. La dette nette est tombée à 1,5 milliard d’euros contre 2,3 milliards d’euros l’année précédente.

Ryanair, un avenir prometteur grâce à la reprise

Avant ce que le directeur général Michael O’Leary a appelé la période critique des vacances de Pâques, le coefficient de remplissage de Ryanair a augmenté jusqu’à 87 % en mars. Cela est conforme à une prévision faite en janvier de près de 90 % en avril.

La compagnie aérienne a également déclaré qu’elle avait augmenté sa couverture de carburant à 80 % pour 2023. Cela avec environ 65 % bloqués à 630 $ par tonne via des swaps . Ryanair avait auparavant couvert 80% de ses besoins pour le premier semestre 2023 et 70% pour le second semestre.

Ryanair prévoit d’exploiter un réseau de routes considérablement étendu pour la haute saison estivale. La compagnie aérienne disposera de 65 nouveaux avions dans sa flotte. Sa capacité sera d’environ 114% des niveaux d’avant la pandémie. Ryanair a également déclaré que les nouveaux avions creuseront l’écart de coût entre Ryanair et toutes les autres compagnies aériennes européennes au cours de la prochaine décennie. D’un trafic annuel pré-Covid de 149 millions, Ryanair prévoit désormais, grâce a la forte reprise qui s’installe, d’atteindre plus de 225 millions de passagers d’ici 2026.