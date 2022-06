Ryanair cartonne en mai 2022

Partages

Ryanair indique qu’il a transporté 13,6 millions de personnes de plus en mai 2022 qu’en mai l’année dernière.

Des augmentations massives ne sont pas inattendues, mai 2021 était au plus fort des restrictions de voyage. En effet Ryanair n’a transporté que 1,8 million de passagers ce mois-là. Après la pandémie, le retour du transport aérien a pris de nombreuses compagnies aériennes et aéroports au dépourvu. Essentiellement a cause d’effectifs insuffisants.

Le rebond est cependant une bonne nouvelle pour Ryanair. La compagnie aérienne a transporté 15,4 millions de passagers en mai 2022. Le coefficient de remplissage, indicateur crucial pour les compagnies aériennes, qui s’élevait à 92 % sur la période.

Ryanair a été l’une des compagnies aériennes les plus rapides à rebondir. Son modèle commercial et ses liquidités ainsi que sa propre flotte l’ont rendue très flexible dans la récente période de changements presque quotidiens du marché.

Ryanair a fait un excellent mois de mai 2022. Le résultat peut être vu dans les chiffres annuels glissants de Ryanair, soit 310% de plus qu’à la même période l’année dernière avec 123,9 millions de passagers transportés contre seulement 30,2 millions au cours des 12 mois précédents.