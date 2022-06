KLM, perturbations des vols

Partages

KLM a eu de grosses perturbations des vols samedi. La compagnie a annoncé un retour à la normale. Samedi, la compagnie aérienne néerlandaise a été contrainte d’interdire aux passagers européens d’embarquer sur des vols vers Amsterdam. Cette mesure était drastique mais nécessaire selon KLM. A partir de ce matin, les passagers peuvent à nouveau voler vers et depuis Amsterdam Schiphol.

Les passagers doivent toutefois tenir compte de certains retards ou perturbations, car une tempête prévue et la foule à l’aéroport peuvent entraîner des retards et des perturbations supplémentaires.

La compagnie a aérienne a indiqué :

La première priorité de KLM est de transporter les passagers en toute sécurité vers leur destination le plus rapidement possible. KLM

Pendant ce temps, les passagers qui devaient partir samedi sont partis et la compagnie aérienne travaille dur pour réserver à nouveau d’autres passagers bloqués vers leur destination finale.

KLM a subi de grosses perturbations de vols et a annulé ce week-end environ 50 vols par jour pour garder la situation sous contrôle à l’aéroport.

Depuis au moins cinq semaines, Amsterdam Schiphol souffre de retards et de perturbations causés par des problèmes de personnel et d’autres circonstances organisationnelles. Les employés en ont assez de la situation actuelle à l’aéroport et sont menacés de grève .