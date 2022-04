Air France, panique à bord !

Les commandes de vol d’un avion Air France ne répondent plus et engendre la panique des pilotes à bord.

La bande audio du contrôle de la circulation aérienne révèle la panique de l’équipage Air France. Le Boeing 777-300ER est soudainement devenu incontrôlable lors de l’approche finale à Paris.

L’incident s’est produit sur Air France AF011, voyageant de New York à Paris le 5 avril. Le problème s’est produit lors de l’approche finale de la piste 26L et impliquait un Boeing 777-300ER immatriculé F-GSQJ.

Écoutez l’audio ci-dessous, qui comprend un intervalle dans lequel les pilotes luttent de manière audible pour le contrôle de l’avion. Ils indiquent au contrôle de la circulation aérienne que l’avion ne répond pas aux commandes et vire vers la gauche.

Après un atterrissage interrompu, l’avion s’est stabilisé à 1 200 pieds, est monté à 4 000 pieds, puis a pu atterrir avec succès sur la piste 27R de CDG.

Air France a publié une déclaration à propos de l’AF11, qualifiant le problème d' »incident technique » :

Air France confirme que l’équipage du vol AF011 du 4 avril 2022 de New York JFK à Paris-CDG a interrompu sa séquence d’atterrissage et effectué une remise de gaz en raison d’un incident technique lors de l’approche.

L’équipage maîtrise la situation et atterrit normalement après une deuxième approche. Air France comprend et regrette le malaise ressenti par les clients.

La remise des gaz est définie par les autorités, les avionneurs et Air France comme une procédure normale. Les équipages sont formés et régulièrement sensibilisés à ces procédures qui sont utilisées par toutes les compagnies aériennes pour garantir la sécurité des vols et des passagers, ce qui est une nécessité absolue pour Air France.

Air France