Air France AF011, erreur des pilotes ?

Partages

L’incident de lundi d’un Boeing 777-300 ER lors de son approche à Roissy CDG ne serait pas due à un problème technique selon les premières analyses. Une erreur des pilotes et un non-respect des procédures seraient la cause de l’incident du vol Air France AF011

La Tribune a indiqué avoir eu accès aux premières données envoyées par Boeing à Air France après l’incident. Lors de l’approche le pilote a indiqué que l’avion avait fait à peu près n’importe quoi »

Des sources ayant eu accès au QAR, système qui enregistre des infos et les transmets à Boeing et Air France, affirment que l’avion n’a eu aucun dysfonctionnement. L’avionneur américain aurait, selon La Tribune, indiqué à Air France :

L’avion de référence a répondu de manière appropriée aux commandes de l’équipage de vol Boeing

Incident Air France, une approche non stabilisée ?

Selon La Tribune ce serait donc les pilotes qui seraient à l’origine de l’incident. Ils auraient « mal interprété une situation et n’étaient pas coordonnés ».

L’approche a été faite en manuel dans des conditions difficiles au niveau météorologique. Ce qui a peut-être été au début une approche mal stabilisée est devenue un incident grave suite à des confusions sur la répartition et l’exécution des tâches selon La Tribune. L’interrupteur TO/GA aurait été enclenché 4 fois lors de l’approche (normalement c’est une fois).

Le BEA a indiqué hier :

Informations publiées dans la presse : @BEA_Aero rappelle que les données du vol sont toujours en cours d’analyse / Une communication sera faite quand nous aurons une compréhension globale de l’événement BEA

Cet incident grave est donc encore en cours d’analyse par les experts et les informations données par La Tribune n’ont rien d’officielles.

Le vol Air France AF011 a atterri sans dommages et c’est là le principal, erreur des pilotes ou non. Comme toujours la responsabilité sera rejetée entre pilotes et avionneur et seulement l’enquête du BEA pourra permettre d’y voir clair…