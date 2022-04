Ryanair vise des bénéfices cette année

Partages

Ryanair vise au moins 1 milliard d’euros de bénéfices pour l’année à venir. La demande refoulée soutient les ventes pour l’été et une solide position de couverture aide à se protéger contre la hausse du prix du carburant.

Michael O’Leary, patron de Ryanair, la plus grande compagnie aérienne d’Europe s’attend à retrouver sa rentabilité et bénéfices et à atteindre son objectif de transporter 165 millions de passagers au cours des 12 mois à compter du 1er avril. Cela à condition qu’il n’y ait pas de flambée majeure de coronavirus et que les perturbations de la guerre en Ukraine soient contenues.

Michael O’Leary a déclaré :

Nous serions déçus si nous ne réalisions pas quelque part au nord d’un milliard de bénéfices au cours des 12 prochains mois. Une grande partie de cela est due à une couverture avantageuse du carburant. Mais tout dépend de la force de la reprise cet été. Michael O’Leary

Ryanair est couvert à 80% à 63 dollars le baril sur ses besoins en carburant jusqu’en mars prochain. Cela l’aide à maintenir les prix bas alors même que ses concurrents sont obligés d’augmenter les tarifs en réponse à la montée en flèche du coût du brut. Le transporteur basé à Dublin déploiera 65 avions supplémentaires cet été après avoir pris des livraisons de Boeing, portant le total à 515 avions. De plus, Ryanair prévoit d’ouvrir 250 nouvelles routes.

Michael O’Leary a indiqué :

Alors que les vacances approchent à travers l’Europe, nous constatons des modèles de demande très forts, à la fois en volumes et en prix. Les familles sont particulièrement désireuses de voyager après la pandémie, malgré des budgets des ménages plus serrés. Michael O’Leary

Les performances projetées de Ryanair la ramèneraient aux niveaux de rentabilité atteints avant que la crise du coronavirus ne bouleverse les voyages mondiaux. Le transporteur basé à Dublin a enregistré un bénéfice après impôts de 885 millions d’euros au cours de l’exercice 2020.

Pourtant, O’Leary a averti que le rythme de la reprise après deux ans de fermetures et de restrictions de voyage est vulnérable à de nouveaux développements indépendants de la volonté de l’industrie du voyage.

Les pertes pour l’année fiscale qui vient de se terminer se situeront entre 250 millions d’euros et 450 millions d’euros, a-t-il déclaré.

L’hiver 2022 reste une préoccupation. Le PDG de Ryanair a déclaré :

Y aura-t-il des nouvelles négatives concernant le Covid ou l’Ukraine ? Les réservations à terme semblent fortes, mais elles restent fragiles.

Il a ajouté que la demande de vols vers la Pologne, la Slovaquie et la Roumanie était en baisse depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Une hausse soutenue des prix du pétrole pourrait également commencer à émousser la demande vers la fin de l’année civile, bien que toute inquiétude concernant les dépenses de consommation favoriserait généralement les transporteurs à bas prix comme Ryanair, a-t-il déclaré.

Si les prix du pétrole restent élevés, là où nous pensons que les choses vont devenir un peu effrayantes, ce sera l’hiver prochain. Vous aurez une demande énergétique croissante, les économies européennes seront quelque peu minées par la hausse des prix du pétrole ou les inquiétudes concernant l’approvisionnement énergétique, et nous pourrions envisager le risque d’une récession. Michael O’Leary

La concurrence Lufthansa et EasyJet

O’Leary a déclaré qu’il s’attend à ce que 85% à 90% des routes pré-Covid soient rétablies dans l’industrie aérienne européenne. Le PDG de Deutsche Lufthansa AG, Carsten Spohr, a déclaré que le transporteur allemand aura plus de liaisons qu’avant la pandémie, mais avec moins de fréquences.

Le PDG d’EasyJet Plc, Johan Lundgren, a déclaré que la capacité de sa compagnie aérienne basé au Royaume-Uni devrait être rétablie à un niveau proche de celui de 2019 d’ici la fin de l’été.

EasyJet prendra huit autres Airbus SE A320neo cette année pour gonfler sa flotte, suivis de sept l’année prochaine. Il a déclaré que le transporteur n’avait pas besoin d’une acquisition ou d’un partenaire, après avoir rejeté l’année dernière une offre publique d’achat censée provenir de Wizz Air Holdings Plc.

Optimisme de TUI

TUI AG, le plus grand voyagiste européen, a déclaré mercredi que les réservations estivales s’étaient améliorées à 80% des niveaux de 2019 ces dernières semaines, au-dessus de 70% en février.

TUI, qui transporte principalement des Britanniques et des Allemands vers les destinations méditerranéennes, a déclaré s’attendre à une « bonne » saison estivale 2022 et était suffisamment confiant pour confirmer le remboursement de 700 millions d’euros du fonds de sauvetage.

O’Leary a déclaré que Ryanair n’avait eu aucune discussion avec Boeing sur une commande de 737 Max, bien qu’il y ait une perspective de reprise des négociations « si le prix a du sens ».

Les actions de Ryanair, qui prévoit des bénéfices, ont avancé de 1,8% à Dublin. EasyJet a augmenté de 2,5%, tandis que Lufthansa a peu changé dans un contexte de baisse des prix du pétrole liée à un plan américain de libération de réserves.