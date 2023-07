Ryanair bénéfice 1er trimestre 2023

Partages

La compagnie low-cost Ryanair a publié de solides résultats pour le premier trimestre de l’exercice 2023/24. Il couvre la période de trois mois allant du 1er avril au 30 juin. Les bénéfices de la compagnie aérienne Ryanair pour le premier trimestre 2023 ont été multiplié par quatre par rapport à ceux de la même période l’an dernier.

Les chiffres clés

Ryanair a connu une croissance généralisée au premier trimestre par rapport à la même période l’an dernier. Son nombre de passagers a augmenté de 11 %, passant de 45,5 à 50,4 millions. Les coefficients d’occupation de la compagnie aérienne, connue pour opérer généralement des vols plutôt complets, ont également augmenté, passant de 92% à 95%. Ces deux aspects représentent la demande accrue. Ils ont permis à son chiffre d’affaires du premier trimestre d’augmenter de 40 %, passant de 2,6 milliards d’euros à 3,65 milliards d’euros.

Ses coûts d’exploitation n’ont augmenté que de 23 %, passant de 2,38 à 2,94 milliards d’euros. Cela implique que bénéfice de Ryanair pour ce premier trimestre 2023 a augmenté d’une marge plus importante. En effet, son chiffre à cet égard était 3,9 fois supérieur à celui de l’année dernière, augmentant de 290 %. Il est passé de 170 millions d’euros à un total général de 663 millions d’euros.

La croissance en termes de revenus par passager a également contribué aux solides résultats de Ryanair au premier trimestre. Celui-ci a augmenté de 27%, grâce à des hausses respectives de 4% et 42% des recettes annexes et des tarifs moyens chez le transporteur

D’autres facteurs en cause

Au-delà des facteurs numériques, Ryanair a identifié plusieurs autres aspects comme ayant joué un rôle dans la contribution à ses solides résultats. Par exemple, son point de départ était plus bas, après un premier trimestre faible l’année dernière au milieu de l’impact de l’invasion russe de l’Ukraine sur le transport aérien européen. Michael O’Leary, PDG du groupe Ryanair, ajoute que :

Les tarifs moyens ont augmenté de 42% pour atteindre 49 euros grâce a une forte demande à Pâques et un jour férié supplémentaire au Royaume-Uni en mai (couronnement de Charles III) Michael O’Leary

Le jour férié du Royaume-Uni pour le couronnement du roi Charles III tombait un lundi. En tant que tel, cela a ouvert la porte à des masses de passagers du pays pour laisser les festivités derrière eux et profiter de l’opportunité d’un long week-end. Il sera intéressant de voir si d’autres transporteurs signalent un phénomène similaire dans leurs résultats.

Un deuxième trimestre solide pour Ryanair ?

À l’avenir, Ryanair devrait s’appuyer sur son solide premier trimestre avec une autre grande performance au deuxième trimestre. En effet, cette année verra le plus grand programme d’été de la compagnie aérienne irlandaise à bas prix, avec plus de 3 200 vols et jusqu’à 600 000 passagers par jour attendus. Cela a été aidé par une croissance significative du réseau.

En effet, la compagnie aérienne a ouvert près de 200 nouvelles routes, ainsi que l’établissement de bases supplémentaires à Belfast International, à l’aéroport de Lanzarote et à Tenerife Sud. Avec à peu près tous les coins de l’Europe couverts par son réseau, Ryanair sera certainement un facteur clé dans les plans de voyage de nombreux vacanciers cet été.