Ryanair enregistre un beau bénéfice 2022 – 2023

Malgré un quatrième trimestre lent et des coûts opérationnels en hausse, la compagnie low-cost irlandaise Ryanair a réalisé un bénéfice 2022 – 2023 quasi record de 1,43 milliard d’euros.

Grâce en partie à une demande constante et à la hausse des tarifs, la compagnie aérienne lowcost Ryanair a pu renverser la vapeur et renouer avec les bénéfices pour l’exercice 2022 – 2023. Les revenus ont bondi de près de 125 % entre les exercices 21/22 et 22/23 pour atteindre 10,78 milliards d’euros.

Rebond des finances

Bien qu’un quatrième trimestre moins que favorable ait entraîné une baisse des bénéfices de 154 millions d’euros, une forte demande tout au long de l’année a aidé Ryanair à réaliser un bénéfice en 2022 – 2023 de 1,43 milliard d’euros. C’est son premier bénéfice net postpandémique et il est près de trois fois plus élevé que celui de 2019.

Ryanair a couvert 85 % de son carburant pour l’exercice à venir à 89 $ le baril. La facture totale de carburant pour l’exercice 23/24 devrait augmenter d’au moins 1 milliard d’euros pour tenir compte de la flotte en constante croissance de Ryanair.

Les tarifs ont augmenté parallèlement aux coûts opérationnels, augmentant de 10 % par rapport aux niveaux antérieurs à la COVID mais la demande de voyages pas cher reste élevée. Le trafic de Ryanair a augmenté de 74 % au cours de l’année, atteignant 168,6 millions, soit un bond de 13 % par rapport à 2019. Le coefficient d’occupation reste élevé, s’établissant à 93 % à la fin de l’exercice.

La demande reste élevée dans toute l’Europe, le transporteur augmentant sensiblement sa part de marché en Italie, en Hongrie, en Pologne, en Irlande et en Espagne. Au Royaume-Uni, la compagnie aérienne a continué d’être légèrement en retard sur son concurrent low-cost easyJet. Cependant, Ryanair a augmenté sa part de marché de deux points de pourcentage.

Projets de croissance et bénéfice pour Ryanair

En ce qui concerne le prochain exercice financier, Ryanair reste pragmatique en matière de croissance et envisage une augmentation de 10% du trafic passager à environ 185 millions. Cependant, l’objectif pourra être ajusté pour tenir compte des retards de livraison du 737 MAX de Boeing. Dans le communiqué de la compagnie aérienne, publié hier, le PDG Michael O’Leary a souligné la légère incertitude financière de Ryanair au cours des deux premiers trimestres,

Nous sommes prudemment optimistes que les revenus de l’exercice 24 augmenteront suffisamment pour couvrir notre facture de carburant plus élevée d’un milliard d’euros et continuer à générer une modeste augmentation des bénéfices d’une année sur l’autre. Cette orientation reste fortement dépendante de l’évitement des événements indésirables au cours de l’exercice 24. Michael O’Leary

À long terme, Ryanair reste ambitieux, prévoyant plus de 300 millions de passagers annuels d’ici 2034. Plus de 10 000 nouveaux emplois dans le poste de pilotage, le personnel de cabine et l’ingénierie seront créés, doublant probablement les effectifs actuels de la compagnie aérienne.

Cet été, la compagnie aérienne s’apprête à exploiter son programme le plus important de son histoire. Ryanair opèrera jusqu’à 3 000 vols quotidiens sur 2 500 itinéraires. En prévision, la compagnie aérienne a investi massivement dans le renforcement de ses opérations pour éviter les perturbations, Ryanair a déjà rouvert deux bases prépandémiques à Tenerife et Lanzarote, ajoutant 520 vols hebdomadaires à son programme et 120 emplois hautement qualifiés. La base principale du transporteur à l’aéroport de Dublin verra également une expansion spectaculaire avec plus de 130 destinations proposées pour 2 000 vols hebdomadaires.