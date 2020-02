Partages

Ryanair est de nouveau bénéficiaire et ce malgré la crise du Boeing 737 Max. Il y a un an la lowcost irlandaise enregistrait une perte pour le troisième trimestre.

Le chiffre d’affaires pour le 3eme trimestre a augmenté de 21% à 1.9 milliards d’euros sur un an avec une hausse du revenu par passager. Les problèmes du Boeing 737 Max plombent tout de même les résultats avec une dépense importante pour la maintenance mais, Ryanair est bénéficiaire. Un bénéfice de 87.8 millions d’euros contre une perte nette part du groupe de 66,1 millions d’euros un an auparavant.

Ryanair a beau être bénéficiaire le dossier Boeing 737 Max va l’obliger à réduire la voilure et fermer des bases. Les retards de livraison pourraient entrainer la disparition d’environ 900 emplois chez Ryanair, surtout des pilotes et des PNC. Les livraisons des commandes de Boeing 737 Max ne sont pas prévus avant septembre ou octobre prochain, après la saison été.

Ryanair est donc de nouveau bénéficiaire et, selon le communiqué publié le 10 janvier, la lowcost devrait finir son exercice 2019 – 2020 avec un bénéfice net après impôts de 950 millions à 1,05 milliard d’euros.

Ryanair renoue donc avec les bénéfices malgré le dossier Boeing 737 Max et, de plus, son avenir ne semble pas en danger malgré ce que certain annonçaient il y a encore peu.