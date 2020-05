Ryanair, bénéfice en 2019 – 2020

Partages

La compagnie aérienne Ryanair a vu son bénéfice pour l’exercice 2019 – 2020 bondir de 13%.

Cependant, pour l’exercice en cours, Ryanair a baissé son objectif concernant le nombre de passagers. Elle prévoit d’être aux alentours de 80 millions contre un objectif avant la crise du coronavirus de 154 millions.

Si c’est prévisions ne sont pas à la hauteur de ce que propose habituellement Ryanair l’action de la compagnie aérienne a bondit de 8.64% à la bourse de Dublin. Le bénéfice avant impôts de 1.08 milliards d’euros dévoilé n’y est sans doute pas pour rien.

Ryanair pourrait envisager sérieusement de fermer ses bases déficitaires dans différents pays d’Europe mais également celle de sa filiale Lauda en Autriche.

Ryanair a donc encore réalisé un bénéfice mais son patron, Michael O’Leary, admet n’avoir aucune visibilité pour la suite. Il dispose de plus de 4 milliards de trésorerie et reste serein. Il a tout de même engagé un plan important de réduction des couts et ne dépense plus que 60 millions d’euros par mois contre environ 200 millions d’euros en mars.

Pour le période comptable allant d’avril à juin Ryanair table sur une perte d’environ 200 millions d’euros mais pense retrouver l’équilibre pour la période juillet – septembre. Ryanair a fait un bénéfice en 2019 -2020 mais quid de l’exercice en cours.