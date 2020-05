Angus Clarke chez Air France

Partages

Angus Clarke vient d’être nommé numéro 2 de la compagnie Air France par Ben Smith. Il devra accélérer la restructuration. En parallèle la compagnie s’engage à renouveler 25% de ses managers d’ici à 2024.

Aucun médiatisation de cette nomination de la part de la compagnie aérienne, pas de communiqué mais juste un document interne annonçant l’arrivé de l’actuel directeur de la stratégie du groupe Air France – KLM au poste de directeur général adjoint.

Angus Clarke prendra en charge la politique commerciale mais aussi la planification du réseau, la gestion de la flotte et de l’intégralité des revenus d’Air France. Anne Rigail se retrouve coincée entre Ben Smith et son bras droit depuis longtemps. Angus Clarke et Ben Smith était déjà ensemble chez Air Canada !

En plus de se restructurer au niveau des vols intérieurs et de sa filiale Hop, Air France s’est engagée à revoir sa politique managériale en profondeur. 25% des cadres seront renouvelés d’ici 2024, la compagnie en compte actuellement 500. Il est précisé :

Afin d’attirer les meilleurs talents, sur l’ensemble des positions d’encadrement, le renouvellement se fera indépendamment de la nationalité.

Un dirigeant au sein d’Air France réagit :

Entre les lignes, cela veut dire qu’il faut sortir des Français pour réduire leur poids chez Air France. Tout cola avec Laval de Letta François!

Bercy dément une préférence pour les étrangers et la direction Air France indique qu’il n’y a pas d’engagement en ce sens alors que ces directives ont été retranscrites dans des documents internes selon BFM Business. Cela n’étonne personne, selon un représentant du personnel :

Ben Smith dit souvent qu’il veut embaucher plus d’anglo-saxons pour faire évoluer la culture d’Air France.

Si cela fait grincer des dents chez Air France c’est pareil chez KLM qui ne voit pas d’un bon œil cette nouvelle offensive du patron Ben Smith.

