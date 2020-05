Air France, Airbus A380 et pilotes

Partages

Dans les commentaires reçus dernièrement beaucoup parlent des pilotes Air France du secteur Airbus A380 qui garderaient la prime liée à la rémunération « masse – vitesse » alors même qu’ils ne seraient plus sur l’appareil en question. Une clarification s’impose…

La rémunération des pilotes Air France a une « prime variable » en fonction des secteurs dû à la rémunération « masse – vitesse ». Pour faire simple, plus l’avion est lourd et, ou, rapide, plus la prime est élevée.

Sur Airbus A380 il parait logique que cette prime est importante d’où l’envie de la conserver en cas de disparition du secteur.

Concernant ce point il devrait être tranché dans les jours à venir avec une réunion du CA en fin de semaine qui devrait aborder ce sujet. En coulisse la fermeture du secteur Airbus A380 semble déjà actée.

Pour en revenir à la rémunération des futurs ex pilotes Airbus A380 il y a deux possibilités.

La direction reclasse le pilote dans le secteur où elle a besoin de lui

Le pilote choisit le secteur où il souhaite aller

Dans le premier cas la tradition chez Air France veut que le pilote garde la prime « masse – vitesse » de son secteur initial. Il ne demande pas le changement mais ce dernier lui est imposé et il s’y conforme. Si un pilote Airbus A380 devait être reversé sur le secteur Airbus A220 il garderait donc la prime de l’Airbus A380.

Dans le second cas, quand c’est le pilote qui choisit son nouveau secteur, il sera rémunéré avec la prime « masse – vitesse » du nouveau secteur.

Les pilotes Airbus A380 que nous avons consulté sont en grande majorité tout à fait d’accord avec ce principe qui est celui de l’entreprise Air France depuis des décennies. Cependant il semblerait que certains d’entre eux, et non la majorité, souhaiteraient faire autrement.

Des pilotes du secteur Airbus A380 Air France souhaiteraient être automatiquement basculé sur le secteur Airbus A350 tout en gardant la prime « masse – vitesse » de l’Airbus A380. Ils souhaiteraient donc choisir leur nouveau secteur et garder les avantages du reclassement selon les besoins de la compagnies en passant devant des pilotes d’autres secteurs qui pourraient être mieux placés pour accéder au secteur Airbus A350…

La pseudo polémique sur la rémunération des pilotes Airbus A380 que l’on peut voir sur différents forums n’a donc clairement pas lieu d’être. Selon nos informations, le SNPL Air France ne semble pas vouloir se battre pour ce que demande une petite partie des pilotes Airbus A380 mais juste faire en sorte que la « loi du grand-père » soit maintenue…