Air France, les pilotes inquiets

Partages

Le SPAF, syndicat de pilotes Air France, s’alarme des possibles suppressions de plusieurs liaisons intérieures chez Hop, les pilotes Air France sont inquiets

Le SPAF a alerté la direction de la compagnie aérienne Air France au sujet des projets de restructuration de l’activité court courrier dans les régions françaises. Les pilotes Air France sont inquiets des suppressions probables.

Le syndicat de pilotes SPAF a déclaré :

Le SPAF s’assurera de la cohérence des choix opérés dans le contexte actuel et s’opposera à tout démembrement ou transfert du réseau. SPAF

Air France pourrait positionner la compagnie aérienne Transavia sur le réseau domestique en lieu et place d’Air France. Les pilotes Air France sont inquiets de la suppression de dessertes comme Lyon ou Bordeaux qui sont desservies par le TGV en moins de 2h30. Rappelons que Bruno Le Maire a clairement indiqué vouloir privilégier le train pour desservir ces métropoles régionales.

Lors de l’octroi des prêts pour sauver la compagnie le ministre Bruno Le Maire a clairement indiqué que ces aides devait être accompagné d’une restructuration de la compagnie Air France pour qu’elle soit plus rentable et aussi plus écologique. La fin des dessertes de villes comme Bordeaux ou Lyon font parties des conditions.