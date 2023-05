Fin des vols ou le train peut faire le trajet

Partages

Le gouvernement français a officiellement publié lundi un décret interdisant aux compagnies aériennes d’exploiter des vols intérieurs sur des itinéraires qui pourraient être effectués par le train. La loi a mis des années à être élaborée et a rencontré plusieurs obstacles, mais elle est finalement entrée en vigueur le mardi 23 mars.

Plus précisément, le décret interdit les vols intérieurs des compagnies aériennes lorsqu’il existe un trajet en train alternatif qui prendra deux heures et demie ou moins. Le trajet en train doit desservir les mêmes villes que les aéroports concernés sur une ligne TGV sans changement.

De plus, le remplacement des trains doit être suffisant et les destinations doivent être desservies par au moins plusieurs services ferroviaires quotidiens. L’interdiction aura un effet immédiat sur les liaisons aériennes intérieures entre Nantes, Bordeaux, Lyon et Paris-Orly.

Atteindre la neutralité carbone, c’est renforcer fortement notre action sur la décarbonation des transports, qui représentent encore 30 % des émissions. Alors que nous luttons sans relâche pour décarboner nos modes de vie, comment justifier l’usage de l’avion entre les grandes villes qui bénéficient de liaisons ferroviaires régulières, rapides et efficaces ? Cette mesure est une première mondiale qui s’inscrit pleinement dans la politique du Gouvernement d’encourager l’utilisation de modes de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre. Clément Beaune.

Le décret final était basé sur les commentaires d’une consultation publique qui s’est terminée plus tôt cette année. Le décret devait également répondre aux préoccupations soulevées par la Commission européenne concernant les services de connectivité aérienne à travers l’union.

Pour rappel l’avion est moins polluant que la voiture par passager au 100 kilomètres. Et vous, quel sera votre choix alternatif ?

