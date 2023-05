Nouvelle base pour easyJet

easyJet a annoncé la création d’une nouvelle base temporaire à Alicante. À partir du printemps 2024, il s’agira de la quatrième base de la compagnie aérienne en Espagne et de sa 30e en Europe. En ouvrant cette nouvelle base, easyJet générera environ 100 opportunités d’emploi pour les pilotes et les membres d’équipage de cabine.

La prochaine base saisonnière accueillera trois avions Airbus A320 dans la région le long de la côte méditerranéenne, permettant à la compagnie aérienne de fournir 1,62 million de sièges lors de son premier été opérationnel en 2024.

Cela signifie une croissance de 16 % par rapport à la saison estivale actuelle de 2023, au cours de laquelle easyJet exploitera 1,4 million de sièges sur 11 routes, desservant des destinations importantes telles qu’Amsterdam, Édimbourg, Genève et Bâle, entre autres.

Javier Gándara, directeur national pour l’Europe du Sud easyJet, a déclaré :

Alicante est une destination très attractive et nous pensons que le fait d’avoir une base offre un grand potentiel pour étendre nos opérations dans le pays, tout en nous permettant d’améliorer la connectivité vers et depuis la région. Avec cette base, nous pouvons rapprocher les habitants d’Alicante des villes européennes de référence et, en retour, nous renforçons la position d’Alicante sur la carte du tourisme international.

Javier Gándara