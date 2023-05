Corsair renforce son programme été !

Partages

Afin de répondre à une demande soutenue sur ses destinations, Corsair renforce son programme de vols pour l’été 2023. La compagnie aérienne signe également son retour à Madagascar avec la reprise d’une liaison historique.

A la suite d’un hiver très dynamique, la compagnie aérienne Corsair dévoile son programme de vols pour l’été 2023. Le top 3 des destinations plébiscitées pour cet été sur le réseau Corsair est la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique. Les réservations sont également très dynamiques sur Montréal et Abidjan.

Retour d’une liaison historique au programme pour Corsair

Corsair lance également une belle nouveauté dès le 27 juin 2023. Le retour de sa ligne historique Paris – Orly / Antananarivo via La Réunion. Cette ligne a été opérée pendant 23 ans avant son interruption en 2019. La compagnie opèrera également la ligne la Réunion / Antananarivo et proposera 2 vols par semaine tout au long de l’année.

Corsair consolide cet été son programme vers les Outre-mer et l’océan Indien au départ de Paris – Orly ainsi que depuis Lyon et Marseille :

– Paris Orly – Pointe-à-Pitre jusqu’à 11 vols par semaine

– Paris Orly – Fort-de-France jusqu’à 9 vols par semaine

– Paris Orly – La Réunion jusqu’à 12 vols par semaine

– Paris Orly – Mayotte via la Réunion jusqu’à 4 vols par semaine

– Paris Orly – L’île Maurice jusqu’à 6 vols par semaine

– Lyon/Marseille – la Réunion avec 2 vols par semaine

– Lyon/Marseille – Mayotte via la Réunion avec 2 vols par semaine

– Lyon/Marseille – L’île Maurice via la Réunion avec jusqu’à 2 vols par semaine

Corsair augmente également la fréquence des vols vers et depuis l’île Maurice avec jusqu’à 6 vols hebdomadaires depuis Paris Orly et 2 vols depuis Lyon et Marseille.

Concernant la ligne Paris – Orly / Montréal ouverte à l’été 2022, Corsair renouvelle sa liaison avec jusqu’à 7 vols par semaine, à partir du 2 juin.

Corsair poursuit également la consolidation de son programme vers l’Afrique avec :

– jusqu’à 8 vols par semaine à destination d’Abidjan, dont la compagnie célèbre les 10 ans de desserte cette année ;

– 3 vols directs à destination de Cotonou, les mardis, jeudis et dimanches ;

– 3 vols directs à destination de Bamako, au départ de Paris Charles de Gaulle, les mercredis, jeudis et vendredis.

Une flotte Airbus modernisée et plus respectueuse de l’environnement

Pour réaliser ce programme, Corsair possède une flotte de 5 Airbus A330neo et de 4 Airbus A330-300. D’ici 2024, la compagnie aérienne aura renouvelé intégralement sa flotte et disposera de l’une des flottes les plus jeunes du marché avec une performance environnementale considérablement améliorée. Les Airbus A330neo permettent de réduire de plus de 25% la consommation de carburant et d’émissions de CO2 par siège.

Avec les Airbus A330neo, les clients peuvent apprécier le confort d’une cabine ultra-moderne et la moins bruyante de sa catégorie, avec une connexion WIFI pendant tout le vol. La récente montée en gamme de son produit traduit l’ambition qui anime Corsair depuis 40 ans et qui a été récompensée par le prix de la meilleure compagnie aérienne française décerné par les Travel d’Or.