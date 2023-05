Lufthansa s’engage à racheter 41% de ITA Airways

Partages

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a révélé qu’elle avait convenu avec le gouvernement italien d’acquérir une participation de 41 % dans ITA Airways. La participation de 41 % dans ITA sera acquise par le biais d’une augmentation de capital de 325 millions d’euros. Le groupe aérien conserve également la possibilité d’acheter le reste de la compagnie aérienne ultérieurement.

Carsten Spohr et d’autres cadres du groupe Lufthansa se seraient envolés pour l’Italie pour des discussions avec le gouvernement italien. Pas plus tard qu’hier, Carsten Spohr était à Hambourg pour réceptionner le 600e Airbus du groupe aérien.

L’Italie paiera également

Selon Lufthansa, la participation de 41% dans ITA Airways est acquise via une augmentation de capital de 325 millions d’euros. Le groupe a révélé que dans le cadre de l’accord, le ministère italien de l’Économie et des Finances s’engagerait également à une augmentation de capital de 250 millions d’euros. Pas plus tard qu’hier, la Commission européenne s’est prononcée contre les aides d’État accordées par le gouvernement italien pendant le COVID-19.

Pourquoi la Lufthansa veut ITA Airways ?

Lufthansa a les yeux rivés sur ITA depuis longtemps. Lors du premier appel d’offres pour la compagnie aérienne, elle s’est associée au groupe MSC pour concurrencer Air France – KLM et Indigo Partners. En fin de compte l’Italie a choisi Air France-KLM comme option préférée. Lufthansa a remis son chapeau sur le ring lorsque ces pourparlers n’ont abouti à rien.

Lufthansa possède également une filiale en propriété exclusive dédiée aux vols Allemagne-Italie appelée Air Dolomiti. Elle a précédemment déclaré que l’Italie était son « marché le plus important en dehors de ses marchés nationaux et des États-Unis ».

Commentant l’acquisition, le PDG du groupe Lufthansa, Carsten Spohr, a fait remarquer,

L’accord d’aujourd’hui conduira à une situation gagnant-gagnant pour l’Italie, ITA Airways et le groupe Lufthansa. Et c’est une bonne nouvelle pour les consommateurs italiens et pour l’Europe, car un ITA plus fort dynamisera la concurrence sur le marché italien. En tant que jeune entreprise dotée d’une flotte moderne et de son hub efficace et en pleine expansion à Rome, ITA convient parfaitement au groupe Lufthansa. Carsten Spohr

Il a ajouté,

En tant que membre de la famille du groupe Lufthansa, ITA peut devenir une compagnie aérienne durable et rentable, reliant l’Italie à l’Europe et au monde. Dans le même temps, cet investissement nous permettra de poursuivre notre croissance sur l’un de nos marchés les plus importants. Carsten Spohr

Rester une compagnie aérienne distincte

Lufthansa n’a pas l’intention d’absorber ITA Airways dans l’une de ses compagnies aériennes existantes. Au lieu de cela, la compagnie aérienne italienne qui compte 4 000 employés restera sa propre marque avec sa propre direction. Cela signifie qu’il continuera également à fonctionner sous le même AOC. Cependant, faire partie du groupe Lufthansa aura des avantages. La compagnie aérienne bénéficiera d’outils puissants tels que les canaux de vente et de marketing mondiaux de Lufthansa et la gestion centrale des revenus.

SkyTeam comme Lufthansa ou Star Alliance pour ITA Airways ?

Lufthansa n’a pas mentionné aujourd’hui ce qui arrivera à l’adhésion à l’alliance aérienne d’ITA Airways. Comme son prédécesseur, Alitalia, ITA Airways est membre de l’ alliance SkyTeam aux côtés d’Air France-KLM. En revanche, le groupe Lufthansa est étroitement lié à Star Alliance. Austrian, Brussels Airlines, Lufthansa et SWISS appartiennent toutes à Star Alliance. Elles utilisent le programme de fidélisation Miles & More aux côtés des autres marques du groupe.

On pourrait imaginer que le groupe Lufthansa voudrait que ITA rejoigne le programme Miles & More et échange SkyTeam contre Star Alliance. Cependant, cela pourrait attendre que Lufthansa exerce ses options d’achat pur et simple sur la compagnie aérienne, à suivre donc…

