easyJet, grosse commande Airbus A320

Les actionnaires d’easyJet ont voté en faveur d’une commande de 56 avions Airbus de la famille A320. Cela lors d’une assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu hier. Le vote a confirmé une commande provisoire avec l’avionneur toulousain. Airbus a annoncé la commande ferme peu de temps après. La nécessité de verrouiller l’approvisionnement en nouveaux avions à moyen et à long terme est une priorité. La croissance du secteur dans les mois et années à venir va être forte. Il faudra pouvoir répondre à la demande !

easyJet renforce sa flotte d’Airbus

La compagnie aérienne dont le siège est à l’aéroport de Luton est déjà un gros client d’Airbus. Elle dispose de 300 appareils de la famille Airbus A320. Après la réunion de mercredi, 56 appareils supplémentaires de type A320neo rejoindront la flotte entre 2026 et 2029. De plus, une commande existante pour easyJet de 18 avions Airbus de la famille A320 Neo sera convertie en commandes de 18 appareils A321neo. Ces conversions atterriront entre 2024 et 2027.

Kenton Jarvis, directeur financier d’easyJet, a déclaré :

Nous pensons que cette commande soutiendra des retours positifs pour l’entreprise et la réalisation de nos objectifs stratégiques. Les nouveaux avions sont alignés sur la stratégie de développement durable d’easyJet, l’adoption d’avions de nouvelle technologie plus efficaces étant un élément essentiel de la voie d’easyJet vers des émissions nettes nulles. Parallèlement, les nouveaux avions sont nettement plus silencieux, avec la moitié de l’empreinte sonore des avions plus anciens qu’ils remplacent. Kenton Jarvis

La décision d’achat est motivée par le plan d’easyJet pour le renouvellement de la flotte et l’amélioration des coûts et de la durabilité de l’entreprise. Aux prix catalogue, la valeur de l’accord de mercredi est d’environ 6,5 milliards de dollars. easyJet a déclaré qu’elle s’appuierait sur un accord de longue date avec Airbus pour obtenir une remise importante.