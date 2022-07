Wizzair aux Maldives !

Partages

Un voyage dans le paradis de l’océan Indien, les Maldives, est traditionnellement considéré comme une destination de vacances unique. Elle est généralement réservée aux occasions spéciales comme les lunes de miel, les anniversaires et les anniversaires marquants. Maintenant vous pouvez aller aux Maldives avec Wizzair !

Sans surprise, se rendre dans l’archipel des Maldives coute cher. La plupart des touristes sont prêts à dépenser beaucoup d’argent pour les vols et l’hébergement.

La compagnie aérienne européenne Wizzair, cherche à participer à l’action et espère attirer un nouveau groupe de touristes aux Maldives. Ils doivent être prêts à renoncer au luxe des compagnies aériennes traditionnelles pour économiser de précieux dollars.

Le transporteur hongrois exploite une flotte d’avions monocouloirs Airbus A320 et A321 dans des configurations à haute densité. Il n’y a donc aucune chance que ces avions puissent voler directement de l’Europe aux Maldives.

Mais il est techniquement possible de voler de la capitale islandaise de Reykjavík aux Maldives. En effet, Wizzair a ouvert l’année dernière une filiale à Abu Dhabi. Wizzair a l’intention de desservir Malé quatre fois par semaine depuis Abu Dhabi à partir d’octobre.

Les Maldives avec Wizzair, c’est très long !

Cela signifie que les passagers pourraient voler pendant quatre heures et demie de Reykjavík à Budapest. Après ils prennent un vol de près de six heures vers Abu Dhabi. Et ensuite un troisième vol Wizzair pour les 4 heures et 15 dernières minutes du voyage vers les Maldives.

Pendant ces vols, les passagers devraient évidemment acheter eux-mêmes toute la nourriture et les boissons. Ils devront supporter des sièges non inclinables avec seulement 28 pouces (+/-71 cm) de pas.

Wizzair a annoncé pour la première fois son intention d’ouvrir une base à Abu Dhabi juste avant que la pandémie n’immobilise les vols au début de 2020. Les plans ont dû être suspendus mais la compagnie aérienne, qui a été créée en partenariat avec une société d’investissement locale, a finalement commencé ses opérations en janvier dernier.

Le transporteur n’exploite actuellement que quatre avions depuis sa base d’Abu Dhabi, mais prévoit d’en ajouter un cinquième à temps pour le lancement du service vers les Maldives. À partir d’octobre, la compagnie aérienne desservira 34 destinations à partir d’Abu Dhabi uniquement.

Le transporteur basé à Budapest est également en pourparlers avec l’Arabie saoudite pour ouvrir une filiale dans le Royaume. Wizzair continue de se développer rapidement à travers l’Europe.

