Air France innove : un avion « Couderc » qui perd de l’argent dès le décollage

En 2026, Air France a décidé de passer au niveau supérieur de l’autodérision corporate : l’A350 F-HUVU s’appelle désormais Anne-Marie Couderc….

Par L'équipe de rédaction de PNC Contact None 27 janvier 2026

Hier encore, la tradition voulait qu’un avion Air France porte le nom d’une ville magnifique, d’un lieu chargé d’histoire ou au pire d’un terroir fromager un peu oublié. On avait droit à « Toulouse », « Bordeaux », « Strasbourg » … des patronymes qui sentaient bon le cassoulet, le vin et les grèves locales bien organisées.

Et puis patatras.

En 2026, Air France a décidé de passer au niveau supérieur de l’autodérision corporate : l’A350 F-HUVU s’appelle désormais Anne-Marie Couderc.

Oui, vous avez bien lu. Pas « Mont-Saint-Michel », pas « Côte d’Azur », pas même « Zone commerciale de Roissy 2 ». Non. Anne-Marie Couderc.

L’ancienne présidente non exécutive du groupe, celle qui, pendant des années, a présidé avec distinction… des conseils d’administration pendant que la dette gonflait plus vite que le kérosène dans un A380 en plein été. Celle dont le CV dit « interim chair », ce qui en langage corporate signifie « on n’a trouvé personne d’autre pour tenir la boutique le temps que ça se calme ».

Désormais, quand un passager montera à bord du F-HUVU, l’hôtesse lui dira avec le sourire figé maison :« Bienvenue à bord de l’Anne-Marie Couderc, destination Nice. Nous vous informons que l’appareil est équipé de sièges économiques confortables, d’un système de divertissement dernier cri… et d’une dette structurelle de 11 milliards qui voyage en classe affaires sans payer de supplément bagage. »

Les pilotes, eux, ont déjà rebaptisé l’avion entre eux :

  • « L’Anne-Marie » pour les intimes,
  • « Le Couderc » quand ils sont énervés après une négociation salariale Air France,
  • Et plus sobrement « le 41e miracle comptable » quand ils regardent le niveau de fuel.

On raconte même que lors de la cérémonie de baptême, au lieu de casser une bouteille de champagne, ils ont solennellement versé un gobelet de café lyophilisé tiède sur le nez de l’appareil en murmurant :« Que cette machine, comme toi Anne-Marie, traverse les tempêtes sans jamais vraiment diriger quoi que ce soit. »

Prochaines livraisons prévues :

  • Un A220 « Ben Smith qui est reparti quand même »,
  • Un A350 « La subvention d’État reconnaissante »,
  • Et un long-courrier spécialement affrété « Rapport de la Cour des comptes 2024-2028 ».

Air France : quand on ne peut plus vendre du rêve, on vend de l’ironie à 35 000 pieds.

Bon vol sur l’Anne-Marie Couderc.

Et surtout… n’oubliez pas d’attacher votre ceinture. Financière, surtout.

Pétition et humour !

Une chanson qui nous a bien fait marrer ! Bravo à l’artiste que nous saluons bien bas 😉

Et évidemment une pétition à signer ICI

PS: texte satirique et humoristique

