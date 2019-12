Air France s’offre 10 Airbus A350

La compagnie aérienne Air France a commandé au constructeur européen Airbus 10 appareils de type A350-900. Ce n’est pas moins de 38 Airbus A350 qui à terme composeront une partie de la flotte long-courrier. Trois appareils ont déjà été livrés et le but est de remplacer l’Airbus A380.

Les conseils d’administration d’Air France et d’Air France-KLM ont statué sur la solution de remplacement des Airbus A380 d’Air France et approuvé une commande de dix Airbus A350-900. A travers cette décision, Air France-KLM poursuit sa stratégie de rationalisation et de simplification de la flotte. Ainsi, en 2023, la flotte long-courrier d’Air France sera composée de 116 avions répartis en quatre familles : Airbus A330 et A350, et de Boeing 777 et 787.