Air France repart a Abu Dhabi

Partages

La compagnie aérienne Air France effectuera des vols quotidiens depuis son hub parisien vers la capitale des Émirats arabes unis Abu Dhabi à partir d’octobre.

Air France lance cet hiver des vols directs vers Abu Dhabi. La compagnie opérera le vol quotidiennement avec un Airbus A350 à partir du 29 octobre 2023. L’itinéraire renforcera les liens commerciaux entre les deux capitales et facilitera de nouvelles liaisons grâce à un vol direct.

Publicités

Abu Dhabi et l’expansion vers l’ouest

Air France inaugure une nouvelle route long-courrier pour la saison hivernale. La compagnie aérienne de SkyTeam a précédemment desservi la route de 2010 à 2012. La compagnie aérienne desservira Abu Dhabi avec sa flotte d’Airbus A350-900. Le vol quotidien ajoutera 324 sièges entre les hubs très fréquentés des deux pays. Les A350 d’Air France peuvent accueillir 34 passagers en classe affaires, 24 en classe économique premium et 266 en classe économique.

La compagnie aérienne française assurera un vol entre le hub de l’aéroport de Paris Charles De Gaulle et Abu Dhabi nuit à l’aller. Le vol AF638 quittera Paris à 21h15 chaque soir pour arriver à Abu Dhabi le lendemain matin à 06h45. Les vols retours partiront d’Abu Dhabi à 08h45 et arrivent à Charles de Gaulle à 13h15.

Il s’agit du deuxième lancement significatif d’une ligne par Air France ce mois-ci. La compagnie avait précédemment annoncé qu’elle reprendrait les vols laissés par Delta vers Raleigh Durham, en Caroline du Nord.

Pourquoi Abou Dhabi pour Air France ?

Abu Dhabi est la capitale des Émirats arabes unis et abrite d’importantes opportunités commerciales. Les vols vers Abu Dhabi offrent également un des correspondances aux voyageurs pour accéder aux destinations voisines comme Dubaï et Ras Al Khaimah. De plus, Abu Dhabi est réputée pour ses monuments comme la grande mosquée Sheikh Zayed, le fort Qasr Al Hosn et le Louvre Abu Dhabi.

Le partenariat augmentera encore la facilité des correspondances pour les partages de code existants entre les deux transporteurs. Etihad vend actuellement des vols avec escale via Paris vers des villes telles que Bordeaux, Copenhague, Lisbonne, Marseille, Nice et Toulouse via Paris sur des vols opérés par Air France.

Le transporteur national Etihad continuera de desservir CDG quotidiennement. Les vols sont principalement opérés en A350-1000.

Environ 80 000 passagers ont volé entre Paris et Abu Dhabi en 2019. Environ 85 % d’entre eux ont volé avec Etihad. Le reste est connecté à Bahreïn, Mascate, Amman, Istanbul et Londres Heathrow.

Abu Dhabi sera la cinquième destination d’Air France au Moyen-Orient cet hiver. Le transporteur dessert également Beyrouth, Dubaï, Tel-Aviv et Le Caire.