easyJet et bénéfices !

Partages

easyJet a indiqué ce jour qu’elle avait revu ses prévisions et s’attendait à un bénéfice avant impôts pour le troisième trimestre. Cela alors que le nombre de passagers augmente et qu’elle constate une bonne dynamique de réservation pour l’hiver à venir.

La compagnie aérienne à bas prix britannique a déclaré que pour la saison d’hiver les ventes de billet et les coefficients de remplissage sont en avance par rapport à l’année précédente. De plus, sa capacité prévue pour le trimestre de décembre est en hausse de plus de 15%.

Publicités

Le bénéfice global avant impôts, qui exclut les mesures exceptionnelles et ponctuelles, était de 235 millions d’euros pour les trois mois clos le 30 juin 2023. Un an plus tôt c’était une perte de 131 millions d’euros pour la même période en 2022.

easyJet Holidays a enregistré un bénéfice avant impôts de 56 millions d’euros pour la période et devrait générer plus de 115 millions d’euros pour l’année.

Les revenus pour le trimestre sont passés à 2,7. milliards d’euros contre 2 milliards d’euros un an plus tôt. Les revenus passagers passant à 1,7 milliard d’euros contre 1,3 milliard d’euros et les revenus auxiliaires des compagnies aériennes passant à 717 millions d’euros contre 560 millions d’euros l’année précédente.

Le nombre de passagers au cours de la période est passé à 23,45 millions, contre 22 millions l’année précédente.

Le coefficient de remplissage, une mesure du remplissage de l’avion, était de 90% contre 88% l’année précédente.