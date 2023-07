Air France et Paris 2024

Air France, considérée comme un « joyau emblématique de l’économie française », a conclu un accord avec Paris 2024 pour devenir partenaire officiel des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

Cette annonce est le prolongement de l’association de longue date d’Air France avec les Jeux olympiques. Air France a transporté les délégations françaises aux Jeux depuis 1952.

Air France a été un soutien clé pour amener les Jeux en France. La compagnie aérienne est devenue le partenaire officiel de la candidature Paris 2024 en 2016.

Air France a manifesté son soutien en décorant 10 de ses avions du logo inspiré de la Tour Eiffel stylisé dans le chiffre « 24 ».

Elle a également ramené de Lima la délégation de Paris 2024 dirigée par Tony Estanguet après avoir remporté les Jeux lors de la session du Comité international olympique en 2017. Air France l’a fait à nouveau après avoir reçu le drapeau olympique lors de la cérémonie de clôture de Tokyo 2020.

Tony Estanguet a indiqué :

Ensemble avec Air France, nous sommes impatients d’accueillir le monde et de tenir notre promesse d’accueillir les Jeux olympiques avec une touche française, tout en honorant notre slogan : « Jeux grands ouverts.

La compagnie aérienne historique est un joyau emblématique de l’économie française, elle a une histoire forte avec les Jeux et elle nous accompagne depuis la phase de candidature en 2016.

Air France prépare l’arrivée des athlètes, des fans et des médias en France pour les Jeux olympiques et paralympiques de l’année prochaine.

La compagnie aérienne a révélé que le personnel prépare les soutes des avions pour les équipements qui devraient figurer à Paris 2024. Cela va des javelots aux planches de surf. Air France participera au processus d’enregistrement au Village des athlètes en Seine-Saint-Denis.

Ben Smith a commenté :

À l’été 2024, nous aiderons le meilleur de la France à s’envoler dans le monde comme jamais auparavant, sur les ailes de l’excellence, du respect et de l’inclusion.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 reflètent nos objectifs et nos valeurs chez Air France.

Nous sommes fiers de prolonger notre partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Anne Rigail, directrice générale d’Air France, a ajouté :

Nous mobilisons déjà toutes nos ressources chez Air France pour faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 un succès.

Les préparatifs ont commencé il y a des mois alors que nous nous précipitons vers l’été prochain et le travail pour amener les athlètes et les fans sur les différents sites olympiques et paralympiques

C’est tout un voyage que nous et nos 38 000 employés – pilotes, agents de bord et équipes au sol – sommes impatients d’entreprendre et de partager avec des visiteurs du monde entier.

Anne Rigail