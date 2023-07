Air France et son Airbus A350 v2.0

Partages

Air France a reçu son 21e Airbus A350 en début de semaine dernière. Cet avion est le premier à inclure le nouveau produit de classe affaires long-courrier du transporteur.

L’avion arrive alors que le transporteur a annoncé le mois dernier qu’il introduirait une nouvelle configuration intérieure pour ses A350. Pour son premier vol payant, Air France a déployé l’avion au Canada.

Vol inaugural Airbus A350 Air France

L’appareil, immatriculé F-HUVA et baptisé « Aix-en-Provence » a rejoint officiellement la flotte d’Air France le 18 juillet. L’A350-900 a décollé de l’aéroport de Toulouse-Blagnac sous le numéro AF7409 à 18h00 et a atterri à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle à 19h29. Mercredi, le gros-porteur a effectué son premier vol avec des passagers sous le code AF374 à destination de Vancouver, au Canada.

Le vol devait décoller de CDG à 10h15, mais le F-HUVA n’a quitté la porte que vers 10h50 et a officiellement décollé à 11h12. L’avion a volé vers le nord, passant au-dessus de l’Islande, du Groenland, et finalement entrant au Canada. Après un voyage de près de 10 heures, le jet a atterri à l’aéroport international de Vancouver à 11h25.

Deux heures plus tard, le F-HUVA devait quitter YVR pour revenir à Paris en tant qu’AF379, mais il a été considérablement retardé, avec son heure de départ mise à jour à 17h02. Air France a déclaré que le retard était dû à des problèmes techniques.

Avion tout neuf, sièges tout neufs

Le mois dernier, la compagnie aérienne a dévoilé son nouveau siège exclusif en classe affaires qui a fait ses débuts sur le F-HUVA et sera installé sur les A350 entrants. Conçu pour Air France, le siège polyvalent s’incline entièrement, permettant aux passagers des vols long-courriers d’étendre leurs jambes et de se reposer. Les autres caractéristiques comprennent un accès complet au divertissement en vol avec un écran tactile de 20 pouces, une connectivité Bluetooth et une tablette qui contrôle les fonctions du siège. De plus, une porte coulissante offre aux passagers une intimité totale.

Outre le nouveau siège, la configuration mise à jour peut accueillir 292 passagers.

En classe économique premium de l’Airbus A350 Air France v2.0, 32 sièges sont placés dans une configuration 2-4-2, avec un pas de 37 pouces et une largeur de 19 pouces. Les sièges économiques premium offrent également une inclinaison de 121 degrés et sont équipés de ports de charge USB-A et USB-C. Les passagers peuvent profiter de l’IFE grâce à un écran de dossier de siège haute définition 4K, d’une taille d’environ 13,3 pouces, et à la connectivité Bluetooth. Les sièges sont légèrement différents des sièges de la version v1, tels que des coussins de siège redessinés et un nouvel appui-tête.

La classe économique comprend 212 sièges dans une disposition 3-3-3. Les sièges, avec un pas de 31 pouces et une largeur de 18 pouces, s’inclinent également jusqu’à 119 degrés. Semblables à l’économie premium, des moniteurs de dossier de siège de 13 pouces sont intégrés aux sièges avec connectivité Bluetooth et ports USB. Ces sièges disposent également d’un support pour smartphones ou tablettes, ce qui est un changement par rapport à la version précédente.

Moins, mais plus premium

La configuration de la cabine mise à jour peut accueillir moins de passagers que les A350 légèrement plus anciens d’Air France déjà en service. Les 20 premiers avions peuvent accueillir 324 passagers, avec 34 sièges en classe affaires, 24 en classe économique premium et 266 en classe économique. Pendant ce temps, le F-HUVA et les A350 suivants comprendront 48 sièges en classe affaires, 32 en classe économique premium et seulement 202 en classe économique.

Compte tenu de la réduction de capacité dans la nouvelle configuration de la cabine, davantage de sièges premium sont proposés. Par rapport à l’aménagement précédent, la nouvelle cabine compte 14 sièges de plus en classe affaires et huit de plus en classe économique premium.

Avec le F-HUVA rejoignant officiellement Air France, la compagnie aérienne exploite désormais 21 A350-900. 20 autres sont en commande, avec des livraisons prévues d’ici 2025.