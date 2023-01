Air France – KLM et Airbus A350

Partages

Air France – KLM a confirmé une commande ferme de trois nouveaux Airbus A350-900 et quatre A350F. Ces derniers rejoindront la flotte de Martinair, le transporteur de fret néerlandais qui fait partie de KLM Cargo.

L’Airbus A350-900 est un avion de ligne long-courrier à fuselage large développé par Airbus. Il a été officiellement lancé en 2006 et son premier vol a eu lieu en 2013. Il a été certifié par les autorités de l’aviation en 2014 et sa mise en service commerciale a débuté en 2013 avec Qatar Airways.

Publicités

L’A350-900 peut accueillir jusqu’à 440 passagers et est conçu pour offrir une cabine plus confortable et des émissions de carbone réduites grâce à l’utilisation de matériaux composites avancés et à une conception de moteur efficace. Il est équipé de moteurs Rolls-Royce Trent XWB ou General Electric GEnx-1B. Il est en concurrence avec le Boeing 787 Dreamliner.

Trois nouveaux Airbus A350-900 pour Air France

Selon le consortium franco-néerlandais, le conseil d’administration a approuvé une commande de trois A350-900 devant opérer pour Air France. De cette façon, la compagnie aérienne française prévoit d’avoir jusqu’à 41 Airbus A350 du dernier type du constructeur européen dans les années à venir. Jusqu’à présent, elle avait commandé 38 avions et en a déjà pris livraison de 20.

Ces nouveaux Airbus A350-900, qui seront basés à l’aéroport international Paris-Charles de Gaulle, permettront à la compagnie aérienne d’avancer dans son plan de renouvellement de flotte. Les livraisons sont prévues pour 2024.

Quatre A350F pour Martinair

L’Airbus A350F remplacera les quatre Boeing 747-400F actuellement exploités par KLM Cargo et Martinair. Les livraisons sont prévues à partir du second semestre 2026. L’entreprise deviendrait ainsi l’un des premiers clients pour le lancement de ce modèle. L’avion sera basé à l’aéroport international d’Amsterdam-Schiphol.

Dans un communiqué de presse, Air France – KLM a souligné que les nouveaux cargos lui permettront de réduire les émissions de dioxyde de carbone de ses opérations jusqu’à 40 % par rapport à sa flotte actuelle. Ils auront également un impact sonore nettement inférieur.

Marjan Rintel, PDG de KLM, a indiqué :

Le renouvellement de la flotte est un élément important de l’ambition de KLM de devenir plus durable. Au lieu de 2027, nous remplacerons les cargos à partir de l’automne 2026. Nous accélérons les efforts de développement durable de KLM avec cela. Marjan Rintel