École hôtesse de l’air en Bretagne !

L’ESCAM est une école qui propose dans ces différents établissements en Bretagne la formation pour devenir hôtesse de l’air / steward. Ce diplôme, le Cabin Crew Attestation, est obligatoire pour travailler au sein d’une compagnie aérienne européenne en tant que PNC.

Fort du constat d’une centralisation parisienne des écoles hôtesse de l’air et steward, l’ESCAM a décidé de proposer cette formation dans ses écoles bretonnes. Fortes de plusieurs années d’expérience dans la formation nous avons décidé de vous proposer la formation CCA dans nos centres de Rennes, Lorient et Brest.

Nous avons décidé de nous associer à Cabin Crew Academy afin de vous proposer une formation rapide et de qualité. La formation, sur une durée de 6 semaines, vous permettra d’obtenir votre CCA et d’obtenir les compétences et prérequis pour postuler auprès des compagnies aériennes françaises et européennes.

Outre votre diplôme CCA, vous aurez un stage de préparation au passage du TOEIC ainsi qu’une semaine de stage avec des professionnels du secteur afin de vous préparer aux processus des sélections.

Afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir réaliser son rêve nous avons décidé de proposer la formation complète (CCA + TOEIC + préparation sélections) au tarif de 3 000 euros. Le prix du test TOEIC, en supplément, est de 150 euros.

Avec notre partenaire Cabin Crew Academy qui a un taux de réussite de 100% à l’examen du CCA pour l’année 2022 nous faisons le choix de mettre toutes les chances de votre côté.

Pour passer votre CCA et devenir hôtesse de l’air / steward dans une école en Bretagne ou juste pour plus d’informations vous pouvez nous contacter au 02 98 42 22 20 ou par mail à brest@escam.bzh.