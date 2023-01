easyJet, résultats financiers

Partages

easyJet a publié ses derniers résultats financiers. Les choses s’améliorent pour le transporteur lowcost. Avec une demande croissante et des pertes en baisse, la compagnie aérienne se sent optimiste pour 2023 et au-delà.

easyJet, un fort rebond des résultats financiers

easyJet a eu du mal pendant la pandémie. Avec un effondrement de la demande de voyages, ainsi qu’une flotte importante et une main-d’œuvre encore plus importante au sol, la compagnie aérienne a subi de fortes pressions financières. Cependant, avec la compagnie aérienne affichant des résultats solides, il semblerait que la reprise soit bien engagée.

Publicités

Les performances financières des compagnies aériennes au premier trimestre ont été supérieures aux attentes. Les rendements se sont renforcés, le revenu par siège (RPS) augmentant de 36 % d’une année sur l’autre. Pour la période d’octobre à décembre 2022, la compagnie aérienne a annoncé une perte avant impôts de 133 millions de livres sterling contre une perte de 213 millions de livres sterling pour la même période l’an dernier.

Bien qu’une perte reste une perte, les résultats financiers d’easyJet représente un réel progrès pour le transporteur. La compagnie easyJet a réussi à réduire les pertes à périmètre constant de 80 millions de livres sterling par rapport à la même période en 2021. Les revenus passagers sont passés à 975 millions de livres sterling contre 547 millions de livres sterling un an plus tôt.

Les revenus de la compagnie aérienne ont atteint 1,47 milliard de livres sterling pour la période. C’est une hausse significative par rapport aux 805 millions de livres sterling au cours de la même période de 2021. La société affirme que cela a été motivé par une forte demande, la surperformance de produits auxiliaires, ainsi que la croissance de son activité easyJet Holidays.

Lors de la présentation des résultats financiers easyJet a déclaré que la capacité au cours de la période avait augmenté à mesure que son réseau se rétablissait et que de nouvelles routes étaient introduites. La compagnie aérienne a transporté 20,2 millions de sièges, avec un coefficient de remplissage moyen de 87 %. Cela se compare à un coefficient de remplissage moyen de 77 % pour la période d’octobre à décembre 2021.

Parlant des performances récentes de la compagnie aérienne, Johan Lundgren, PDG d’easyJet, a déclaré :

Nous avons constaté une demande de voyages forte et soutenue au cours du premier trimestre, transportant près de 50 % de clients en plus par rapport à l’année dernière. Cette solide performance de réservation, aidée par la capacité de revenus de la compagnie aérienne, a entraîné une augmentation de 80 millions de livres sterling d’une année sur l’autre au premier trimestre avec un élan continu alors que les clients priorisent les dépenses de vacances pour l’année à venir. En résumé, nous nous attendons à voir nos pertes hivernales diminuer de manière significative au cours du premier semestre par rapport à l’année dernière. Cela nous placera fermement sur la voie de la réalisation d’un bénéfice pour l’année entière, où nous prévoyons de battre les attentes actuelles du marché, ce qui nous permettra de créer de la valeur pour les clients, les investisseurs et les économies que nous servons. Johan Lundgren

Les revenus annexes soutiennent les résultats financiers pour easyJet

En analysant les derniers chiffres, la vente d’« extras » fonctionne clairement bien pour la compagnie aérienne. Les revenus accessoires ont augmenté à 406 millions de livres sterling contre 230 millions de livres sterling pour la période.

Ceci est particulièrement impressionnant et illustre bien comment le modèle de compagnie aérienne à bas prix utilisé par des entreprises comme easyJet, Ryanair et d’autres, repose si fortement sur des sources de revenus auxiliaires, telles que la restauration à bord, les frais de bagages et les sièges/embarquement.

Au cours du premier trimestre, easyJet a gagné 20,12 £ par siège, ce qui représente une augmentation de 36 % d’une année sur l’autre.

Coefficient de remplissage croissants

easyJet a déclaré que la capacité au cours de la période avait augmenté à mesure que son réseau se rétablissait et que de nouvelles routes étaient introduites. La compagnie aérienne a transporté 20,2 millions de sièges, avec un coefficient de remplissage moyen de 87 %. Cela se compare à un facteur de charge moyen de 77 % pour la période d’octobre à décembre 2021.

Selon les chiffres publiés, d’octobre à décembre 2022, elle a opéré 112 892 vols et transporté 17,4 millions de passagers. Cela avec une flotte en exploitation de 113 avions. Ces chiffres se comparent à 85 618 vols transportant 11,8 millions de passagers sur 251 avions pour la même période en 2021. Cela représente une augmentation du nombre de passagers de 47 %.

easyJet regarde vers l’avant

Toute cette positivité signifie qu’easyJet est optimiste quant à ses performances tout au long du reste de son exercice. La compagnie aérienne dit qu’elle s’attend à battre le consensus du marché financier. Ce dernier attend un bénéfice avant impôts de 126 millions de livres sterling pour l’année.

À l’approche du deuxième trimestre de cet exercice, easyJet s’attend à ce que la croissance du chiffre d’affaires par siège d’une année sur l’autre poursuive la tendance observée au premier trimestre. Selon la compagnie aérienne, cela est dû à la croissance du rendement et du facteur de charge, ainsi qu’à la livraison et à l’adoption continues de produits auxiliaires.

Dans sa déclaration, la compagnie aérienne attribue ses performances plus robustes et son succès prévu pour l’année à venir à sa proposition à bas prix dans les principaux aéroports, » fournissant un différenciateur clé pour les clients, facilitant les voyages, tout en offrant une grande valeur ».

La compagnie aérienne affirme également que la demande pour son réseau est forte, comme en témoignent les réservations record en fin d’année. Pâques, qui se situe cette année dans la période financière du troisième trimestre du transporteur, se négocie actuellement bien selon le transporteur, avec des rendements de billets vendus en hausse de 24 % par rapport à Pâques 2019, le dernier Pâques non affecté par la pandémie.

Avec une forte demande au Royaume-Uni, la capacité de vacances d’easyJet est désormais vendue à plus de 60 % pour l’été 2023. Compte tenu des niveaux actuels de demande, la compagnie aérienne devrait désormais connaître une croissance d’environ 50 % sur la même période de 2022.

Le succès va-t-il continuer ?

Avec ces derniers résultats, easyJet a clairement résisté à la tempête COVID-19. Elle est en bonne voie pour reconstruire à la fois son réseau et sa base de passagers. Seul le temps nous dira si le transporteur peut renouer avec la rentabilité cette année, bien que les premiers indicateurs soient bons.

Rien qu’au cours des dernières semaines, easyJet a annoncé une pléthore de nouvelles routes pour la prochaine saison estivale, l’ouverture d’une nouvelle base de maintenance européenne et la signature d’un nouveau partenariat pluriannuel avec l’aéroport de Southend au Royaume-Uni.