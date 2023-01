Norse Atlantic Rome – New York !

Partages

Norse Atlantic a annoncé sa nouvelle liaison. La compagnie aérienne Norse Atlantic va relier l’aéroport de Rome Fiumicino à celui de New York JFK. Ce sera la quatrième compagnie aérienne sur cette ligne Cela survient deux mois après que Norse Atlantic, compagnie long-courrier uniquement, a lancé son CDG-JFK.

Norse ajoute Rome – New York JFK à partir de 19 juin

Publicités

Le premier vol italien de Norse Atlantic décollera le 19 juin. Norse reliera Rome à JFK quotidiennement pendant l’été en utilisant des Boeing 787-9. Le manque de créneaux à JFK entraîne des horaires peu pratiques. Cela devrait avoir un impact sur les prix des billets.

Auparavant desservi par Norwegian

Norwegian, le prédécesseur de Norse Atlantic, a précédemment relié Rome à New York / Newark puis Rome à JFK. Cette ligne s’est terminée peu de temps avant que COVID-19 ne s’installe et que la Norvège abandonne les opérations long-courriers. Selon le département américain des Transports, Norwegian a transporté 378 856 passagers vers Newark / JFK avec un facteur de charge moyen de 83 %. Naturellement, juin-août étaient a plus de 90 %, tandis que durant la basse saison c’était moins de 75 %.

Quatre compagnies aériennes sur Rome – New-York JFK

Norse rejoint Delta Air Lines, American Airlines et ITA (prédécesseur d’Alitalia) sur la route. Entre juin et septembre, les quatre auront un maximum de huit vols quotidiens. Il y a aussi les deux vols quotidiens de United Airlines au départ de Newark.